Villa María al borde del colapso y vecinos no saben quién es su nuevo alcalde

Abandono y ausencia de autoridades es lo que se observa en Villa María del Triunfo (VMT). Las avenidas y mayoría de calles están cubiertas de desmonte y basura debido a que no funciona el servicio de limpieza pública. Y a eso se suma ahora la incertidumbre de los vecinos, quienes no saben quién asumirá como el alcalde el 1 de enero.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló ayer que Guido Iñigo Peralta no participó como candidato en las elecciones municipales del 7 de octubre porque fue excluido de la contienda electoral al no acreditar que residía en dicho distrito, "lo que es un requisito de necesario cumplimiento".

Y precisa que se interpusieron cuatro recursos de tacha contra Iñigo por el mismo motivo y que todos fueron declarados fundados por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Sur 2 y ratificados por el pleno del JNE, en segunda y definitiva instancia.

El ente electoral precisa, además, que el JEE Lima Sur 2 proclamó como alcalde de VMT a Eloy Chávez Hernández, por ser el candidato que seguía a Iñigo Peralta en la lista de postulantes (como teniente alcalde) y que se le envió las credenciales para ejercer como burgomaestre para el periodo 2019-2022.

Este diario trató de comunicarse con Chávez, pero no obtuvo respuesta. Se supo, sin embargo, que este y los candidatos a regidores enviaron un escrito en noviembre pasado a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur pidiendo reconocer a Guido Iñigo como alcalde electo de VMT.

"Mi teniente alcalde me respalda, él ha manifestado ante la sala que no ha ganado las elecciones y ayer (jueves) en la audiencia me acompañó para decir lo mismo", aseguró Guido Iñigo a La República.

¿Y qué pasa si Chávez no desea asumir la alcaldía?, pues un regidor tomará el puesto, según el JNE.

Domicilio múltiple

Iñigo, saliente alcalde de Villa El Salvador, aseguró que la acción de amparo que presentó ante la Corte de Lima Sur para que se le reconozca como alcalde electo, va a continuar hasta obtener un pronunciamiento final.

Insiste que es legal que un candidato postule a un cargo público presentando domicilio múltiple. En su caso, dice tener habitualidad en VMT desde hace dos años, pues tiene locales alquilados para un movimiento político y una empresa familiar.

"El JNE pretende confundir a la población. Ni la legislación electoral, ni la jurisprudencia del JNE exigen que el candidato a alcalde resida en el distrito al que postula. Exige que tenga ocupaciones habituales como labores personales, políticas, entre otros", señaló su defensor legal, Alberto Borea.

Pero el JNE señala que una medida cautelar no puede modificar los resultados de un proceso electoral y que así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional.

Corrupción

- VMT tuvo como alcalde a Ángel Chilingano, quien cumple prisión preventiva por liderar una banda delictiva. Su teniente alcalde, César Infanzón, asumió como alcalde encargado, pero en agosto último fue condenado a 3 años de prisión por el delito contra la administración pública.