Electo alcalde de San Luis acusa a gestión saliente de impedir ingreso de su equipo de trabajo [VIDEO]

A pocos días de que inicie sus labores como nuevo burgomaestre de San Luis, David Rojas Maza, tendría obstáculos para trabajar sin problemas. El electo alcalde denunció públicamente, a través de un video de Facebook, a la gestión de Ronald Fuertes Vega, por presuntamente impedir el ingreso de su grupo de trabajo.

La futura autoridad edil informó que su equipo busca conversar con integrantes de la gestión saliente sobre los procesos de transferencia. En este tipo de reuniones, la comisión entrante solicita una rendición de cuentas a la que sale y efectúa consultas oportunas sobre el presente del distrito.

Para ello, David Rojas Maza (según su versión) ha presentado las solicitudes formales; no obstante, no habría obtenido una respuesta del municipio de San Luis. Por ello, el próximo burgomaestre señaló que realizará denuncias:

“A nuestro equipo de trabajo no se le permite el ingreso de manera sistemática. Iremos al órgano de control, pero no solo ahí, pues parece que esa entidad no nos quiere dar la atención pertinente. Iremos a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Penal de turno a fin de presentar nuestras denuncias por delito de omisión y retardos de funciones” advirtió.

Intentamos comunicarnos por teléfono con algún vocero de la Municipalidad de San Luis. Cuando nos derivaron a sus anexos, nadie contestó.