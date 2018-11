Trujillo: detectan a médico que lleva a pacientes a operar en clínica

Priscila Reyes Paredes

Trujillo

La Defensoría del Pueblo recibió la queja de una usuaria del servicio de salud, quien manifestó que estando internada en el Hospital Belén de Trujillo para ser operada de apendicitis fue influenciada por César Eduardo Malca Polo, su médico tratante, para que se opere en una clínica privada –lo cual hizo– y luego de la operación resultó con infección.

Tras las indagaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, se advirtió que el médico cirujano César Malca Polo habría operado el 9 de julio del presente año a Lidia Cecilia Saldaña Zavaleta en la Clínica Fátima, a pesar de que se encontraba con orden de operación en el citado hospital.

La Defensoría obtuvo evidencias como el comprobante de pago emitido por la clínica y un audio en el que el galeno reconoce la operación realizada, y además señala que lo que gana en el establecimiento público “es para él, una propina” y que su sueldo mensual lo gana en un par de horas en otro establecimiento, material que ha sido puesto de conocimiento del Ministerio Público para las responsabilidades penales que correspondan.

De acuerdo a la Oficina Defensorial de la región, tras la operación en la clínica, la paciente presentó síntomas de infección, lo que motivó que tuviera que regresar a atenderse en el hospital, con un perjuicio en su derecho a la salud y economía.

¿Doble trabajo?

Esta entidad además manifiesta haber constatado que Malca Polo, aparte de trabajar como médico en el Hospital Belén, figura como gerente general de la clínica donde fue operada la agraviada; motivo por el cual ha solicitado información al director del nosocomio sobre su situación laboral, cumplimiento de funciones y el registro de sus horarios.

El director del Hospital Belén, Juan Valladolid Alzamora, dijo que de manera oficial aún no ha recibido la información sobre el caso. “Tiene que ser sometido a un debido proceso y tiene su etapa de investigación y de acusación. No vamos a proteger absolutamente a nadie”, sostuvo.

“Prácticamente él (Malca) me ha abandonado, no me ha dado cara. Ese doctor a mí me ha dañado moralmente porque yo he sentido el peor momento de mi vida. Yo tengo dos niños pequeños que mantener. Yo le pagué por las dos operaciones el día 9 de julio. Me operó el 8. Él sí estuvo cobrando el dinero”, manifestó Lidia Saldaña, proveniente de la provincia de Pataz, y dijo que llegará hasta las últimas instancias.

Da su palabra

Mientras que Malca Polo en su defensa deslindó responsabilidad. “Yo no he llevado a nadie. Nosotros no interferimos en las decisiones de los pacientes, cuando ellos tienen alta voluntaria es decisión de ellos. La paciente tiene análisis en la clínica, en el hospital, donde la paciente está completamente sana y muy bien. Ella puede señalar lo que sea, pero los exámenes son los que mandan”, manifestó el médico.