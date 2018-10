Jamocho: No entregué información de Vizcarra

El gobernador regional de Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, negó haber entregado información sobre investigaciones al presidente Martín Vizcarra Cornejo al fiscal de la Nación Pedro Chávarry o a gente del fujimorismo.

Un fiscal y agentes policiales de Lima, que participaron en un allanamiento a una vivienda vinculada a la secretaria personal de Keiko Fujimori, Carmela Paucará, encontraron documentos y copias de 17 denuncias en contra del mandatario, las mismas que fueron formuladas cuando fue presidente regional de Moquegua.

A Jaime Rodríguez, se le consultó ayer sobre esto y si al procurador del Gobierno Regional de Moquegua lo instruyó en algún momento sobre el asunto. La autoridad respondió: "Yo no tengo nada que ver en eso, si lo hubiera hecho, me mandan preso". Agregó que si cualquier persona pide, se le da, pero por transparencia. Mientras tanto, el procurador regional Fredy Zeballos Zeballos aún no se ha pronunciado. El 2 de octubre último, después que Martín Vizcarra le pidiera renunciar al cargo por estar cuestionado, Chávarry le respondió con una amenaza.

Escribió en su cuenta de Twitter que las 46 denuncias en contra del jefe de Estado se tramitarían con el debido proceso. Pero lo único real es que en el sistema informático de búsqueda de expedientes, a nivel nacional, solo hay 47 ingresos. De estos, solo 19 carpetas o investigaciones están en trámite en contra del presidente y el resto está archivado. Una fuente digna de crédito reveló que hace unos días una congresista fujimorista pidió información al Ministerio Público de Moquegua sobre el estado de las denuncias en contra de Vizcarra. ❧