Inicia juicio contra exalcalde Zegarra por depredación de campiña en Arequipa [VIDEOS]

Uno a uno fueron llegando los funcionarios, regidores y el ex alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra al juicio que inició hoy a las 11:00 horas, donde son acusados de promover la depredación de la campiña arequipeña al aprobar el instrumento ambiental del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) a inicios del 2016.

La fiscal del Ambiente, Alejandra Cárdenas, solicita cuatro años de prisión suspendida, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por siete años y una reparación civil de un millón de soles para los acusados. Al término de la audiencia de la instalación del juicio, Cárdenas señaló que se infringió alrededor de 10 normas legales con el PDM, especialmente porque esta nunca fue socializada, es decir, que nunca se coordinó su elaboración con ninguna municipalidad distrital.

Por su lado, Alfredo Zegarra señaló que hay un desconocimiento de la Fiscalia sobre gestión municipal, pues ellos no son técnicos para poder haber detectado las posibles falencias de la elaboración del PDM, pues esta fue observada antes por técnicos e incluso el Colegio de Arquitectos.

"Aquí hay algo raro, porque una ordenanza tiene rango de ley y las leyes no se penalizan. Aquí hay mucho desconocimiento. Este plan no fue hecho por los regidores o el alcalde, sino por técnicos (...) Hay una serie de falencias que se desbaratarán y al final nos pedirán disculpas. No hay falencias", señaló Alfredo Zegarra antes de retirarse de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.