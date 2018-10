Rebaza y Morillo irían a segunda vuelta en Áncash y Briceño sería el alcalde del Santa

Según la encuesta de Ipsos Perú, el virtual ganador del Gobierno Regional de Áncash, Juan Rezaba Carpio con un 14.9% a través del movimiento regional “El Maicito”. En segundo lugar ocupa Juan Carlos Morillo se Somos Perú con 14.5%. Mientras que Fabián Koki Noriega por el Movimiento Acción Nacionalista Peruano (Manpe) alcanza el tercer lugar con 12.7%.

De igual forma, el eventual ganador para alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa Roberto Briceño Franco, por la agrupación política Áncash a la Obra con un 21.8%. Valentín Fernández Bazán con 18. 4 por ciento viene ocupando el segundo lugar, mientras que la candidata Norma Alencastre de Somos Perú con 10% de votación.

“Esperemos los resultados finales y que la democracia gane, estoy muy tranquilo, ojalá se dé el cambio para Chimbote. Ha sido una campaña de mala fe, con muchas mentiras fui atacado y me apena porque hay gente cercana a mi casa que sufrió. No tengo denuncias y las que se hicieron van a caer, porque han sido declaradas infundadas”, puntualizó Briceño Franco tras conocer estos resultados.

Mencionó que hay muchos proyectos que deben ejecutarse para el desarrollo de la provincia del Santa. “Si los resultados me son favorables empezaré a trabajar desde el primer día con una auditoría de lo que me deja la actual gestión. Le pido a los ciudadanos a que tengan fe en sus autoridades, sé que hay muchos que nos están apoyando y otros que ya no creen. Estos resultados es el trabajo de todo un equipo”, sostuvo.

Los datos obtenidos por la encuestadora deberán ser confirmados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

En la región Áncash la contienda electoral estuvo reñida con la participación de 13 candidatos, mientras para la provincia del Santa se presentaron 17 postulantes, todos con la consigna de convertirse en autoridades.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Santa, consignó un total de 423 mil 884 electores distribuidos en las cuatro provincias Casma, Huarmey, Santa y Pallasca de la región Áncash.