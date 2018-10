Facebook: Joven con síndrome de down se ofreció como miembro de mesa [FOTOS]

Este domingo se lleva a cabo en todo el país las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Es común ver a lo largo de toda esta jornada distintas escenas que llaman la atención en redes sociales, pero una de ellas se ha ganado las palmas y admiración de los cibernautas.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria Sandra Rodriguez compartió la iniciativa que tuvo su hermana Nataly Rodríguez al ver que su mesa de votación no estaba instalada en San Miguel. La joven de 32 años, que tiene síndrome de down, no la pensó dos veces y se ofreció como una de las integrantes para poner en marcha el sufragio.

Según la ciudadana, el hecho se llevó a cabo en el distrito de San Miguel en el colegio Peruano Chino Juan XXIII. Nataly Rodríguez junto con sus familiares llegaron al establecimiento educativo para que ella ejerza su derecho al voto, pero se dieron con la amarga sorpresa que la mesa de votación no estaba instalada. Al ver esto, Rodríguez se ofreció como una suplente.

"La mesa de mi hermana Naty no abría. La acompañé con mi mamá desde antes de las 9 a. m, y como nadie quería ser suplente hasta las 10, ella se ofreció", contó Sandra Rodríguez a través de su cuenta de Facebook.

"Por primera vez en su vida será miembro de mesa y cumplirá con el deber cívico que le corresponde. Ella no se chupó, no arrugó, no dijo "tengo cosas que hacer". Ella con alegría aceptó el reto. Está es una razón más para decir que quiero ser como tú hermana Nataly Rodríguez", compartió la cibernauta.

La publicación en la red social vino acompañada con una serie de fotos que muestran a Rodríguez ejerciendo la función como una ciudadana peruana más. Tanto su experiencia, como las imágenes compartidas han emocionado a más de uno, ya que demuestran que el deber ciudadano debe estar por encima de cualquier cosa.

Cinthya Rodríguez, hermana de Nataly, agregó que la joven de 32 años junto con su familia están sumamente emocionados por lo que le está tocando vivir. "Ella es una mujer independiente y capaz. Su responsabilidad la ha llevado a trabajar en Empanacombi. Estamos orgullosos", manifestó.



Así también indicó que la reacción del personal de la ONPE fue inmediata y sin mayores inconvenientes. "Todo se llevó ordenadamente. La gente viene, la saluda y la felicita. Otros se sorprenden y algunos no dicen nada", agregó.





Sin quererlo, Nataly Rodríguez ha ganado gran popularidad en las distintas redes sociales, no solo por acceder a ser miembro de mesa, sino por revalorar el espíritu cívico.