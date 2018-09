¡Condenable! Extranjero masacró a su pareja porque ella le habría sido infiel [VIDEO]

Un nuevo caso de violencia familiar se registró el día hoy en horas de la madrugada en San Martín de Porres (SMP) donde un hombre de nacionalidad venezolana agredió sin piedad y con extrema brutalidad a su pareja con quien llegó al Perú hace algunos meses.

Nelson Lermi Vásquez Ascanio de 31 años de edad fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una habitación de la urbanización Los Jardines en el mencionado distrito cuando golpeaba a su conviviente Mayra Milagros Guerra Barcía de 29 años de edad.

Los efectivos llegaron al lugar tras ser alertados por una llamada del dueño que arrendaba el cuarto a la pareja venezolana.

La gresca entre los extranjeros habría ocurrido debido a una presunta infidelidad de la joven hacia el padre de sus hijos, quien intentó justificar su acción aduciendo que ya le había advertido a la agraviada. “Yo le pegué señorita porque me fue infiel. No es justificación (para agredirla), pero muchas veces le advertí que me sea sincera y tuve que enterarme por unos mensajes”, declaró el agresor a Canal N.

De acuerdo a información del diario Correo, Mayra Guerra Barcia fue traslada hasta el Hospital Nacional Cayetano Heredia donde fue atendida rápidamente por la terribles lesiones que presentaba en el cuerpo, especialmente el rostro. Los médicos del centro de salud adujeron que la mujer presentaba una severa contusión ocular.

En tanto, el violento sujeto fue llevado hasta la comisaría de San Martín de Porres donde se encuentra detenido pues su pareja lo ha denunciado por intento de feminicidio. Las primeras investigaciones detallan que el verdadero objetivo de Nelson Vásquez fue acabar con la vida de la mujer.