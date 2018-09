Áncash: alcalde del Santa denuncia amenazas de muerte tras asumir cargo

El alcalde provisional de la Municipalidad Provincial del Santa en Áncash, Neptalí Briceño Porras, denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte de delincuentes que le exigen que deje como tal lo que venía efectuando la gestión edil anterior, de lo contrario atentarán contra él y su familia.

El burgomaestre contó que hace una semana un sujeto llamó al celular de la mamá de su hija con insultos y amenazas de muerte, en las que le decían que la tenían reglada.

“Le han exigido que me diga que deje las cosas como están en la municipalidad y no me meta en nada. En un primer momento decidí callar por seguridad de mi familia y por mi madre que es una persona anciana y fue quien me pidió no asumir este cargo por temor. No sé quién está detrás de todo esto, yo siempre hablo con la verdad”, expresó.

La autoridad municipal señaló que de igual forma el pasado miércoles recibió llamadas con palabras soeces pidiéndole que no se meta en asuntos de la comuna. “Me dijeron no te metas, deja las cosas como están, te tenemos reglado”, sostuvo.

Briceño Porras precisó que las llamadas se hicieron continuas por lo que desde ese momento decidió no contestar a números desconocidos. No obstante señaló que el último lunes fue víctima de robo cuando acudió a un cajero de una entidad bancaria en el distrito de Nuevo Chimbote. “Se me acercó un sujeto y me dijo que esa zona es peligrosa, de pronto me arrebató mi tarjeta para luego hacer una transferencia de 3 mil y 1800 soles que me deposita la universidad donde trabajo como docente. La transferencia lo hicieron a nombre de una persona identificada como Junior Villegas Castillo”, puntualizó.

La autoridad, indicó que debido a ello ha tenido que reforzar su seguridad y ha cambiado su rutina diaria, asimismo formulará su denuncia ante la Policía Nacional.

Agregó que hay extrabajadores quienes vienen poniendo en riesgo su integridad al informar por las redes sociales que en la Municipalidad del Santa hay dinero que llegó del canon minero.