Arequipa: 40 venezolanos que vendían chips fueron despedidos masivamente

El gerente de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en Arequipa, José Carpio Quintana, informó que en los últimos días 40 ciudadanos venezolanos fueron despedidos masivamente de su centro de trabajo. Ellos se dedicaban a la venta de chips para celulares, para una compañía telefónica.

El funcionario señaló que la gerencia recibió las quejas esta semana. Según lo relatado por los ciudadanos extranjeros, ellos se encontraban trabajando cerca de dos meses vendiendo chips, trabajo por el cual les habían prometido pagar 60 soles al día más un pago extra por sus comisiones y alimentos.

Sin embargo, la oferta no se cumplió. “Hay gente que ha trabajado dos meses y no se le ha pagado ni un sol, es una explotación”, señaló Carpio. Además, el funcionario añadió que otras 20 personas, con similar situación, no habrían hecho sus denuncias.

Pese a haber hechos sus denuncias en la Gerencia de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es el único ente encargado para resolver las quejas. Por su lado la gerencia continuará con los operativos de información a los negocios, para recordar a los dueños que solo pueden contratar el 20% de su personal con origen extranjero.