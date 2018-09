Madre denuncia a hospital Unanue por cesárea tardía

Tacna. La madre de familia Ecilda Olivera Gómez (44) denunció que debió esperar tres días internada en el Hospital Regional Hipólito Unanue para que le practiquen una cesárea y le retiren a su bebé muerta.

Gómez arribó al Unanue el día lunes por dolor en su vientre, allí le confirmaron que su bebé de sexo femenino de seis meses y medio no presentaba latidos. A pesar del dolor, los médicos le practicaron la cesárea recién el miércoles, argumentando que había otras prioridades. Hasta ayer por la tarde, la madre no podía retirar el cadáver de su hija por problemas burocráticos y falta de firma de médicos que la atendieron.

"Yo sentía mucho dolor en mi vientre. Hasta llegué a pensar que quizá mi bebita estaba viva, que quizá se iban a hacerme más pruebas, por eso no hacían la cesárea. Hasta que un médico que pasaba visita me vio y se alarmó y dijo cómo era posible que no se me hubiera practicado la cesárea de inmediato. Gracias a él me atendieron", declaró Olivera.

La familia de la madre solicitó la presencia de la Fiscalía y la apertura de una investigación por presunta negligencia. Olivera fue dada de alta ayer pero mostraba signos de un fuerte dolor en su vientre. ❧