Trujillo: ex presidente del CNM fue abordado por la prensa y evitó hablar de Hinostroza [VIDEO]

El ex titular del traído a menos Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benítes, brindó declaraciones a la prensa de Trujillo sobre los presuntos delitos que se le imputan y que estallaron a raíz de los famosos audios de la vergüenza, asegurando que saldrá libre de toda investigación.

El expresidente no evitó mostrar su incomodidad ante las preguntas de los hombres de prensa, quienes le consultaron sobre el seguimiento que le está haciendo el Congreso de la República por haber incurrido en supuesta corrupción al designar jueces y fiscales, entre otros. En todo momento consideró que aquello no es más que una revancha política.

“No existe ninguna imputación contra mí, ninguna prueba, no existe ni existirá, porque siempre he trabajado con la justicia en forma contundente y concreta. Siempre mi honra ha estado de por medio, y por un criterio político, un avasallamiento, no se pueden manchar honras. Se ha demostrado con hechos que no estoy metido en ningún acto ilícito”, afirmó airadamente el también ex rector de la Universidad Nacional de Trujillo.

Por ello no dudó en afirmar que de no demostrarse su inocencia acudirá ante instancias superiores –Tribunal Constitucional– para salir airoso de lo que considera como un “arrinconamiento político”.

Asimismo, cuando fue consultado por César Hinostroza negó rotundamente haber tenido alguna relación lejos de lo profesional. “Las reuniones con Hinostroza fueron solo protocolares, por que no son mis amigos”, sentenció.

Por otra parte, tuvo tiempo para referirse al caso de la UNT donde fue retirado de la docencia, pese a haber obtenido carga horaria para impartir clases. Al igual que en las preguntas anteriores, Velásquez Benítes optó por inculpar al actuar rector por haber actuado en detrimento de él: represalia.

Ahora queda esperar la valoración final del Parlamento.