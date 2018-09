Consejo frena traslado de 106 módulos a Lutto

Cusco. Las 106 familias de la comunidad campesina de Lutto, en el distrito chumbivilcano de Llusco, tendrán que seguir soportando el frío, debido a que el Consejo Regional no sesiona para aprobar el traslado de módulos. El director de Gestión de Riesgos y Seguridad del Gobierno Regional de Cusco, Randolfo Ancí, refirió que este ente debe autorizar el envío de las viviendas temporales. Solo así se podrán contratar 12 tráileres que trasladen los pesados módulos hasta Lutto.

Sin embargo, el Consejo no puede sesionar porque hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no entrega credenciales a los accesitarios de los cinco consejeros que están con licencia porque son candidatos. Mientras la composición del legislativo esté incompleta, no podrán sesionar. Lutto es la población que fue reubicada, luego que el deslizamiento de un cerro desapareciera toda la comunidad en marzo pasado. ß