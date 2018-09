En Arequipa padre de bebé denuncia maltrato en EsSalud por parte de secretaria

El padre de un bebé de 41 días de nacido denunció que fue maltratado verbal y físicamente en el área de Cardiología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en Arequipa.

Según su denuncia, todo ocurrió porque pidió insistentemente saber del trámite para trasladar a su hijo a Lima, ya que nació con una cardiopatía congénita y requería una operación con urgencia.

Ismael Samos Rivera es el indignado padre que sindicó a la secretaria del área de Cardiología, Sandra Pacheco Velasco, como autora de las presuntas agresiones.

Él relató que el 4 de setiembre a las 11:59 horas, acudió a la oficina de la secretaria para consultar sobre el trámite de su bebé, ya que más temprano habían tenido un intercambio de palabras. Samos aprovechó que el jefe del área de Cardiología, Pedro Torres Eguiluz, estaba allí para quejarse sobre la mala actitud de la trabajadora.

Preguntó por el nombre completo y comenzó a grabar con su celular. En ese momento, comenzó el altercado. De acuerdo a la grabación, se escucha que la trabajadora dice: "No tengo ganas de hablar con usted. Si yo fuera hombre, lo agarro, lo llevo afuera y le saco la m... afuera. Me está maltratando, me está llenando mi paciencia. Y es tan hombre usted, tan hombre que me está grabando".

Tras ello, se oye un sonido brusco. Según Ismael Samos, la secretaria, con ayuda del médico, le quitó el celular y lo agredieron físicamente. Por eso, él acudió al médico legista para certificar los golpes y realizó la denuncia ante la Policía en la comisaría de Santa Marta.

Frente a esta grave acusación, el gerente clínico de Essalud, Alejandro Liendo, informó que una comisión inició un proceso de investigación sobre los hechos que el asegurado denunció. De momento, la secretaria aludida fue rotada a otro puesto.

La sanción definitiva se determinará una vez que concluyan las investigaciones que también incluyen al médico Torres y otras dos personas.

El padre dijo que en días previos había buscado con insistencia a una interna de medicina, quien en primera instancia se comprometió a hacer los trámites del traslado previa junta médica. Al no obtener respuesta sobre su caso, tuvo que ir a hablar varias veces con la secretaria y se fueron dando los entredichos.

Una vez que denunció el caso, EsSalud agilizó el traslado de su hijo y el pequeño ya está en Lima en el Instituto Nacional Cardiovascular. Liendo pidió disculpas a la comunidad por este incidente.