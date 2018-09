Hospital de Puno alerta sobre mujer que estafa con pedido de ayuda para niña víctima de abuso

Indignante. Esta mañana, Yelica Silca, quien se presentaba como directora de la Unidad de Trasplante del Hospital Nuñez Butrón de Puno, pidió ayuda, a través de un medio de comunicación, para una niña de cuatro años que había sido víctima de abuso sexual. Según la mujer, la pequeña necesitaba un trasplante de colon.

La supuesta médica dijo que los padres de la niña no contaban con los medios económicos para poder realizar una segunda intervención a la menor. Para ello, necesitaba un tubaje de colon, valorizado en 5 mil soles. Incluso lamentó que el SIS no le ofrezca ayuda.

Sin embargo, el director del referido hospital de Puno, Alías Aycacha Manzaneda, en comunicación con La República, negó que exista una Unidad de Trasplante en el hospital de Puno, por ende tampoco que Yelica Silva sea su directora.

"No existe esa doctora, no tenemos una Unidad de Quemados ni de Trasplantes. Aparentemente es una persona que pretende lucrar, pero no le den apoyo", dijo Aycacha.

El doctor también desmintió que tengan un caso de una niña de cuatro años víctima de abuso sexual dentro del hospital.

La presunta estafadora había brindado un número para quienes deseen apoyar a la niña. La República intentó comunicarse pero se encontraba apagado.