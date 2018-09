Áncash: presidente de Cámara de Comercio del Santa dijo que cuestión de confianza es oportuna

El representante de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia del Santa en Áncash, Rodolfo León Menéndez, saludó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, haya planteado la cuestión de confianza ante el Congreso, el cual dijo está establecido en la Constitución y permitirá fortalecer la democracia.

“Presidente, Martin Vizcarra, en nombre del empresariado le pido que sea firme y que su decisión venga acompañado de una transparencia total para que el pueblo vea que hay interés de cambiar todos los actos de corrupción enquistada los poderes del Estado. Usted tiene la ventaja porque no va a postular en las próximas elecciones y no hay compromiso con nadie. Es oportuno la cuestión de confianza”, expresó.

León Menéndez señaló que la lucha entre los dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo genera incertidumbre por parte de los empresarios al no saber cuál será el futuro del país.

“La incertidumbre implica que la inversión se retrae y los inversionistas no tengan seguridad, más aun si hay problemas ligados a la corrupción. Es que hay quienes blindan a los corruptos, otros que no dicen nada por sus propios intereses y no les conviene la reforma porque están entornillados en el Parlamento, cambiar ese esquema sería renovar los cuadros de las bancadas. Lamentablemente hay gente que vive de eso y están amarrados a los grupos de poder y eso perjudica al país”, sostuvo.

Consideró además que la cuestión de confianza es el mensaje del mandatario nacional ante tanto atropello y abuso del Congreso de la República.

“Si los congresistas, en su mayoría fujimoristas, se oponen, es porque no hay intención de querer cambiar el sistema y por el contrario manipulan y entorpecen al Gobierno. Como es posible que a más de un mes no haya respuesta a las iniciativas de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo”, apuntó.