Al 85% de los arequipeños no le interesa la política

Federico Rosado

Para el filósofo Aristóteles, el hombre es un animal político, zoon politikón. Entonces, de lo que no queda duda inicial es que el hombre es un animal. Sin embargo, se diferencia, en sustancia, de los otros animales porque es político.

La política no existe sin el poder, para que ambos existan se necesita una colectividad, y desde los dos se construye el bien común y el desarrollo, llegándose a estos a través de la democracia. Y la democracia supone valores, participación, interés, institucionalidad y ética.

Siendo los pilares de la metodología democrática los partidos políticos, ellos hacen que esta maquinaria trabaje y la comunidad se beneficie.

Se puede afirmar que el animal político es el que está interesado en su problemática y participa de ella, analizándola, aportando ideas, controlando a las autoridades que eligió para que todo funcione bien.

El reciente sondeo de la Unidad de Encuestas de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) nos aproxima y deja el reto de demostrar que los arequipeños no cumplen con la condición política que Aristóteles le ponía a la humanidad.

Solo 15% está interesado en la política. Apenas el 2% milita en partidos políticos o movimientos regionales.

Igualdad

La encuesta UCSM dividió a los arequipeños en tres segmentos, tomando para ello la fragmentación por niveles socioeconómicos (NSE) de Apeim (2018), la cual establece cinco niveles, a los que identifica con las primeras letras del abecedario: A, B, C, D y E.

¿La diferencia socioeconómica es también política?

La encuesta UCSM prueba que no, que un arequipeño del NSE A no es políticamente diferente a uno del C, D o E, con muy leves matices.

Esto no es malo, que entre los estratos que componen una sociedad existan similares percepciones, pues respecto de una cuestión podría incluso reflejar que hay consensos, acuerdos. No obstante, para nuestro caso, no.

Perfil del elector arequipeño

15% muestra interés en la política y 16% afirma que la democracia funciona. Apenas el 2% declara militar en un partido político y 1% en un movimiento regional. 17% está interesado en las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre. 17% cree que los arequipeños saben elegir a sus autoridades.

Tal como están las cosas, y no creemos que las cifras nacionales sean diferentes, la encuesta UCSM muestra la inviabilidad democrática, que sencillamente la democracia no funciona y, peor, no sirve.

¿Qué quiere, por tanto, el ciudadano arequipeño y peruano? ¿Qué sistema en lugar de esta democracia?

¿Qué haría cambiar esta percepción decepcionante?, percepción en la que hay una responsabilidad interdependiente. Tanto gobernantes como gobernados somos culpables, unos por abusar, otros por consentir; por dejar hacer y dejar pasar, por renunciar a los derechos y deberes, y aceptar la corrupción como parte de la normalidad.

A modo de conclusión, diremos: “La mayoría de los hombres son demasiado cobardes para el mal, o demasiados débiles para el bien”, frase del filósofo alemán Ernst Bloch (1885-1997), brillante profesor de la Universidad de Tubinga, citado por la historiadora peruana Carmen Mc Evoy.

Voto voluntario

87% de los arequipeños considera que el voto debe ser voluntario, no obligatorio.

Además, 21% solo iría a votar si fuera así. Pregunta pendiente: ¿qué ganaríamos si el voto no fuese obligatorio?