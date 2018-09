Escuchas telefónicas sindican a policía de haber colaborado con banda “Los Malditos”

Uno de los presuntos integrantes de “Los Malditos de la Reconstrucción”, quien resultó ser un agente policial en actividad, habría recibido cuantiosas sumas de dinero de esta presunta mafia por participar en la supuesta usurpación de terrenos y extorsiones.

Esto estaría demostrado en las escuchas telefónicas de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, donde el agente policial de la comisaría de Marcavelica, Walter Salazar Salcedo (a) “Salazar”, mantiene un diálogo fluido con Manuel Robinson Cisneros Atoche (a) “Robinson”, con la finalidad de pactar un pago.

Las escuchas telefónicas del audio n.º 421 dicen lo siguiente:

Robinson: Cumpa, ¿estás desocupado ahorita?

Salazar: Si pes, estoy en la comisaría.

Robinson: Cómo hago ahorita para ir, mira cumpa, te voy a apoyar con, sí, sí puedes hablar normal.

Salazar: Sí, sí normal, dime.

Robinson: Mírame, cumpa, los tres que me dijiste, he ido a ver allá, pero no me sale. Más bien ahí te mando una quina, ya ahí que tenga te doy algo más cumpa.

Salazar: Ah, ya. No, no, no, me vas a pasar los tres que me dijiste.

Robinson: Los tres no, es que no, no me han hecho un abono que tenía.

Salazar: ¿Y para cuándo podrías ?

Robinson: En estos días que tenga yo te voy a apoyar sí, para que salgas de eso...

En otro momento de la comunicación, el agente policial le indica al interlocutor que lo esperará en el exterior de la delegación policial para recibir el dinero. Según fuentes allegadas al caso, el supuesto dinero sería producto de las extorsiones y usurpaciones de terrenos que realizaban estos sujetos.

Cabe indicar que para la Policía y Fiscalía, dentro de la supuesta mafia, estos sujetos habrían cumplido funciones de apropiarse ilícitamente de terrenos en diferentes lugares de Sullana y sus distritos.

CLAVE

El fiscal superior Juan Ramos Navarro será el encargado de investigar las escuchas y la declaración del colaborador eficaz que señalaron a los fiscales Egberth Venegas Saravia y Christopher García Castillo como colaboradores de “Los Malditos de la Reconstrucción”.