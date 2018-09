Madre afirma que su hija de 7 años fue quemada con agua caliente por padrastro[VIDEO]

Otro caso de violencia infantil se reporta nuevamente en el país, esta vez una niña de tan solo siete años resultó con severas quemaduras en diferentes partes del cuerpo luego de presuntamente haber sido víctima de su padrastro, quien le habría echado agua caliente como castigo en el Caserío de San Antonio en Bagua, Amazonas.

Según denunció la madre de la víctima, ella y sus hijas siempre fueron víctimas de constantes maltratos a manos su pareja identificado como Wilder Calvay, pero al parecer no habría tenido antes el valor de acusarlo ante las autoridades. La justificación del violento hombre para ejercer fuerza bruta sobre la menor era la de criarla correctamente. "El padrastro dice que la ha quemado pero no sé. Yo le decía que no le pegue, pero él decía que eso era disciplina para que pueda vivir", contó a América Televisión.

Tras la agresión sufrida, la menor fue trasladada hasta el Hospital Santiago Apóstol en Bagua Grande donde de acuerdo al informe médico ella presenta quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo, siendo las más afectadas las zonas abdominal y extremidades inferiores.

Por su parte, el acusado negó su culpabilidad aduciendo que al momento del terrible hecho él se encontraba en la casa de uno de sus familiares. "Yo no lo ha quemado, si desean pueden ir al pueblo para averiguar", explicó.

El hombre indicó que encuentra apenado que lo acusen de la atroz agresión infantil. "Es falso lo que dice. Yo quiero que se investigue, más bien yo tengo pena, yo las quiero mucho, y ahora que dice eso", agregó el sujeto.

Wilder Calvay, quien inicialmente capturado por la policía, se encuentra en libertad por falta de pruebas. El caso ya está bajo el cargo de la Fiscalía de Familia de la jurisprudencia.

En tanto la madre de la niña exige que Calvay sea capturado pues podría fugar del pueblo para evadir su presunta culpabilidad.