Industrias del plástico se oponen a nueva ley que regulará el indiscriminado uso en el país

Se oponen al cambio. La Asociación Peruana de la Industria de Plásticos (Apiplast) mostró su preocupación ante la aprobación del texto sustitutorio propuesto en el Congreso de la República para regular los plásticos de un solo uso, que fue trabajado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y AfroPeruanos, Ambiente y Ecología.

Según los especialistas de la industria, bajo los plazos actuales y con las imprecisiones técnicas que tiene la potencial norma, la implementación de la ley sería imposible e irreal, tanto para el mercado como para el consumidor.

“Este nuevo texto, que no recoge nuestras recomendaciones, no se adapta a la realidad peruana, y es que, si se aprueba la prohibición de los envases de base polimérica, en poco menos de tres años, se dejarían de usar todos los productos plásticos que se utilizan actualmente, incluso aquellos que se consideran biodegradables o los que se utilizan para envasar productos básicos como, por ejemplo, la mantequilla y el yogurt. Esto pone a la sociedad y al mercado en una posición compleja, al no tener alternativas para reemplazar todo el plástico. Esto originará que, en la práctica, la ley no se pueda cumplir y que este importante cambio social siga sin producirse”, sostuvo la asociación.

Así, Apiplast ejemplificó su posición con el caso de los vasos de cartón que utilizan las grandes cadenas de café como alternativa eco amigable: “Incluso estos vasos necesitan de un refuerzo polimérico en ambas caras del cartón que permita sostener las bebidas y evitar derrames. Con esta nueva propuesta, estos vasos no podrían utilizarse más y, ni en el mercado peruano ni en el mundo, hay opciones viables que permitan reemplazarlos”, señalaron.

Además, indicaron que los envases elaborados con materiales ecoamigables, como la caña de azúcar, no solo tienen una barrera en el precio altamente superior, sino también en la escala de producción que hace imposible que abastezcan la totalidad del mercado: “No es viable pretender que el menú que cuesta 5 o 6 soles y actualmente se sirve en un envase de plástico que cuesta 15 céntimos se empiece a servir en un empaque de caña de azúcar que cuesta más de 90 céntimos”.

Apiplast manifestó su respaldo a la iniciativa del Ministerio del Ambiente para promover el uso responsable de plásticos, la correcta gestión de sus residuos y la importancia de la educación y cultura ambiental en la sociedad en general. Sin embargo, mantienen que una ley de esta índole no será sostenible en el tiempo ni podrá generar un verdadero impacto si se hace de espaldas a la realidad técnica, social y económica, tanto de los usuarios como de la industria del plástico.

"Exhortamos a que los congresistas de la Comisión de Ambiente y Economía, teniendo en cuenta la realidad peruana y la capacidad técnica de la industria, regulen de manera realista, ya que este es un cambio que el país necesita y con el cual no estamos en desacuerdo. Creemos en una regulación que ocurra progresivamente, en plazos apropiados y con precisiones técnicas más realistas, para que nos podamos preparar con innovación y alternativas al alcance de todos. De esta manera, evitamos que un cambio tan drástico afecte a los sectores más grandes de la población y facilitamos que todos puedan adoptar las nuevas medidas como parte de su vida diaria”, finalizó.