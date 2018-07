Huancavelica: Nuevo "Autovagón Macho" culmina viaje de prueba con rotundo éxito

Ayer viernes 13 de julio se hizo la primera prueba del autovagón n° 30, denominado el "Autovagón Macho". El coche es de color rojo y azul y techo plomo. El Jefe de Tránsito del Tren Macho de Huancavelica señaló que cuenta con 48 asientos reclinables, ventanas adecuadas, cafetería a bordo y baños químicos.

Es llamativo su decoración pues en el exterior tiene estampada la chalina y la gorra que identifican a la nación Chopcca de Huancavelica. El "Autovagón Macho" llegó a Huancavelica al promediar el mediodía pisándole los pasos al mítico "Tren Macho Huancavelicano".

A falta de ceremonia, uno de los brequeros del tren, un señor gordito que no quiso dar su nombre, reventó cuetes de esos de navidad sobre el pavimento. Uno que otro distraído se asustó por lo repentino de las explosiones, hubo alguien que dijera "están tostando canchita creo".

Pero no era así, se trataba del recibimiento que muy a su modo le daba uno de los trabajadores del tren. A su turno, del autovagón descendieron muy entusiasmados, los tripulante del autovagón n°30, más conocido como "Autovagón Macho" por la venida sin contratiempo. El conductor del coche indico de forma somera, porque tenía prisa, de que el vagón estaba en las mejores condiciones y que a pesar de que hubo un deslizamiento de tierra desde lo alto de un cerro, el autovagón no tuvo problemas para atravesar la zona. No quiso adelantar nada, pero señaló que probablemente la próxima semana inicie su funcionamiento.

Finalmente, un administrativo del Tren Macho a quien cariñosamente llaman "El Chaval", indicó que "está muy bonito el autovagón y que espera que la gente lo cuide y no lo maltrate como ocurre con el Tren Macho huancavelicano.

Asimismo Jesús Cori, vendedor de golosinas del Tren Macho indicó que valió la pena la lucha de los huancavelicanos para que este autovagón se quede en Huancavelica; no obstante, confesó que el no vende en el autovagón porque saca más en el "Tren Macho"; sin embargo, la llegada del nuevo coche le produce alegría.

También es lícito recordar el papel del congresista Israel Lazo ya que el gobierno había autorizado el traslado del autovagón a fines del 2017.