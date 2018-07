Vendedor de drogas intentó sobornar a policía tras ser capturado en Jesús María [VIDEO]

Un comercializador de drogas fue capturado por agentes policiales de Jesús María, Miguel Ángel Malla Soto, alias ‘Peluca’, intentaba vender su mercadería mediante el servicio delivery. Pero desde hace varias cuadras la autoridad lo venía siguiendo y ejecutó la captura del sujeto.

Según un informe publicado en América Noticias, después de la captura, ‘Peluca’ intentó sobornar a los agentes para que lo dejen en libertad, llegó a ofrecer hasta mil soles, pero no logró su objetivo.

“¿Pero cómo es? Que me digan nomás ¿Para qué vamos a decir si vendo o no vendo? Si me voy preso, me voy preso, pero si se puede hacer algo bonito, bacán... ¿Una luca?”, indicaba Miguel Malla a los efectivos de Jesús María.

Miguel Ángel Malla Soto fue conducido a la Comisaría de Jesús María, tras la inspección se le encontró varias bolsitas de Clorhidrato de Cocaína, ‘Peluca’ deberá responder por el presunto delito contra la salud pública y además por intentar sobornar a la Policía, que se castiga con un máximo de 8 años de cárcel.