Policía incautó mochilas bamba en cinco tiendas del Cercado de Arequipa [FOTOS]

Este martes, la Policía incautó mochilas, loncheras y otros artículos de procedencia ilegal en la calle San Juan de Dios en Arequipa. Los comerciantes hacían creer a los compradores que la mercadería era legítima.

La Policía constató que los comerciantes usaban reconocidas marcas para engañar a la población. Entre los objetos incautados, se encontró marcas como Nike, Adidas, Cat, Reebook, Billabong. Los productos están valorizados en 40 mil soles.



La intervención fue realizada por la Policía Fiscal, personal de Servicios Especiales (USE) y tres representantes de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa.

Los comerciantes serán procesados por el delito Contra los Derechos Intelectuales y Contra la Propiedad Industrial en la modalidad de fabricación no autorizada de patentes e imágenes no registradas.