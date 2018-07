Así vivían las tres mujeres y los hijos del falso gurú Félix Steven Manrique en Alto Celendín, Pangoa

Nurian Ore

La vida que la joven española Patricia Aguilar Poveda llevaba en Alto Celendín, distrito de Pangoa, en Junín, con Félix Steven Manrique Gómez, las otras dos mujeres y sus niños, es una que nadie desearía. Desde que llegó al Perú, ella se convirtió en la tercera pareja del falso gurú peruano, que se hacía llamar Príncipe Gurdjieff.

Paola Juana Vega Passano, de 42 años, es la primera compañera de Steven y la segunda, Maryori Brigette Garcia Valverde, de 29 años.

Cuando en Pangoa, ellas buscaban trabajo no daban mayor información de su lugar de origen. A veces decían que eran de Pichanaki, otras de Cajamarca.

“Tenían pensado alquilar una chozita, pero se decidieron por el cuarto de mi hermano, que les alquilé a 50 soles”, relata Raúl Malpartida, dueño del terreno en Alto Celendín y del fundo San Cristóbal, donde la española fue hallada. Félix Steven Manrique Gómez presentó a Patricia como su hermana, a Paola como su prima y a Maryori como su esposa; a tres niños como sus hijos y a otra de las menores como su sobrina. En realidad, todos son hijos suyos.

Raúl Malpartida y su esposa Teófila Soto viven al frente de la habitación que Steven alquiló en Alto Celendín.

Al segundo día de haberse instalado allí, Paola, Maryori y Félix bajaron a Pangoa en busca de trabajo y dejaron a Patricia al cuidado de los cuatro niños.

Unos días después, en la noche, la esposa del dueño escuchó gritos de Patricia y los niños que pedían ayuda: la joven española estaba en trabajo de parto y fue atendida por la partera Gregoria Palomino, quien recuerda que “la bebé nació muy pequeña y delgada”.

Tres días después, Félix Steven y las otras dos mujeres regresaron a Alto Celendín. Permanecieron dos días. Las mujeres volvieron a Pangoa a trabajar, una en un restaurante y la otra en una brostería. Félix se quedó con Patricia y los niños.

Los vecinos cuentan que el falso gurú partía todas las noches a recoger a sus otras dos parejas, Paola y Maryori, con quienes pasaba la noche en otra habitación alquilada en el centro poblado San Ramón de Pangoa. Ya de madrugada volvía a Alto Celendín, donde dormía varias horas del día.

Los vecinos también indican que Félix Steven maltrataba a Patricia con gritos e insultos, quienes, además, padecían escases de comida. “Los miraba (a los niños) comiendo plátano sancochado que era su única comida; muy difícilmente comían arroz, sufrían de violencia. Se encontraban desnutridos, muy delgados y llenos de piojos; hasta la piel la tenían llenas de picazones de zancudos”, dice Teófila Soto.

Félix Steven era muy imponente con sus hijos: no les permitía interactuar con los niños del lugar. Los niños fueron a estudiar tres veces como alumnos libres en la escuela de Alto Celendín, pero su padre los retiró porque deseaba evitar que se alejen del cuarto donde vivían.

Trabajar en la chacra

“No podía pagar el alojamiento, por eso Félix Steven aceptó trabajar en mis sembríos y así pagar el alquiler de los cuartos”, cuenta Raúl Malpartida. Dos semanas después, Patricia y los niños se unieron a Steven en el fundo San Cristóbal, para ayudar en el abonamiento de los cacaoteros. Fue allí donde la Policía encontró a Patricia el pasado miércoles 4 de julio, con una bebé en brazos, su única hija.

En la chacra, el dueño del fundo encontró a los niños con picaduras de zancudos. Le llamó la atención a Félix y quizá por eso el cuarto donde dormían estaba cubierto con plástico. En el lugar todavía están las dos camas de madera, una de ellas forrada con plástico, en las cuales dormían los menores, la joven española Patricia y Félix Steven.

Tras la detención del falso gurú, don Raúl volvió a su fundo y encontró el cuarto asegurado por dentro con una cerradura, recién colocada por Félix Steven. En el interior la Policía encontró collares con crucifijos y otras imágenes. También un libro titulado “Secretos del alma”, naipes, figuras e imágenes, así como un libro que explicaba detalladamente diversas prácticas sexuales. Artículos que don Raúl y su esposa los quemaron.

Paola Juana Vega Passano

Es la primera de las parejas de Félix Steven. Madre de la niña mayor de todos los hijos del falso gurú. Ella trabajaba como ayudante de cocina en un restaurant de la calle Ucayali, en Pangoa. “Ella llegó muy delgada, no podía ni ponerse de pie”, relata la señora Angélica Lázaro, dueña del negocio, quien la recuerda como alguien que no hablaba de su vida privada. “Al principio me ayudó lavando los platos, luego pelaba papa y hacía la limpieza”.

El viernes 6 de julio, Paola habría cumplido un mes en este su trabajo. Sus compañeras cuentan que la mujer rezaba tres veces al día, con una biblia, al lado del lavadero de platos. Al final de la jornada, llevaba la comida que sobraba. El martes 3 de julio pidió un adelanto de 50 soles.

“Ese fue el último día que la vimos. El miércoles no llegó a trabajar; nos preocupamos, y el jueves la vimos en las noticias. Ella siempre llevaba botas rosadas”, dice Angélica.

Paola también trabajó en una juguería de propiedad de la sub prefecta de Pangoa, Dianet Elva Arteaga, un mes antes de ir al restaurante.

Maryori Brigette García Valverde

Madre de dos niñas y un niño; y con ocho meses de gestación. Trabajaba en la brostería Yosseline, en el centro poblado San Ramón de Pangoa, a unas cuadras de donde Felix Steven había alquilado un cuarto para las dos mujeres y él.

Ellos vivían en una quinta de la cuadra 1 de la calle Julia Ríos, de San Ramón de Pangoa. Hasta allí llegaban con comida en mano para Félix Steven y las menores. A veces iban a Alto Celendín, a ver a sus hijos.