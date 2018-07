En Tacna chofer de bus hizo caer a estudiante por reclamarle su vuelto [VIDEO]

Una estudiante de 33 años denunció a un chófer de un bus de la Ruta 6, de hacerla caer al suelo solo por pedirle el vuelto de su pasaje. El hecho ocurrió la noche del último lunes en la intersección de las avenidas Miraflores y Billinghurst en Tacna.

La víctima, Fiorella Chacolli Mollinedo, contó a la Policía que el chofer del bus arrancó su unidad cuando ella no había terminado de bajar del vehículo, lo que ocasionó que caiga al pavimento. La estudiante del instituto Guillermo Almenara de Tacna, dijo que le dio al chófer 1 sol como pasaje y este sólo le devolvió de vuelto 20 céntimos, cuando ella esperaba que le de 40 céntimos.

“Yo tomé la ruta 6 de Morro y cuando ya estoy cerca a mi instituto le doy al chofer un sol, el señor me da de vuelto 20 céntimos y le pido que me de 40 porque no tenía más dinero para regresarme a mi casa, pero el chofer insistió en que el pasaje ahora es 80 y ya no 60", contó la estudiante.

Aún en el vehículo, la joven seguía reclamándole al chofer y este le respondió que solo cobra la mitad de pasaje a los estudiantes que le muestran su carné.

La joven decide bajarse de la unidad, pero antes de hacerlo, el chofer avanzó su vehículo y la hizo caer. Producto del accidente la estudiante se lastimó la pierna izquierda. Este accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de Tacna.