Anciano y sus diez perritos recibieron ayuda en Arequipa [FOTOS]

Una lección de amor es la que demostraron jóvenes del grupo "Ayuda a un Amigo" de Arequipa, quienes de forma desinteresada ayudaron a un abuelito que vivía en condiciones precarias.

Alberto es un anciano de 77 años que nació en Puno y sufrió la muerte de su hermano. En la actualidad radica en la zona de Cono Norte del distrito de Cerro Colorado en Arequipa acompañado de sus ocho perritos. No tiene familiares.

El octogenario trabaja como zapatero y el poco dinero que obtiene lo usa para alimentarse y mantener a sus amigos de cuatro patas.

Sin embargo, en los últimos días, su máquina para cocer los zapatos se malogró y no contaba con 50 soles para arreglarla.

Los jóvenes al observar el abandono en el cual vivía Alberto, decidieron realizar publicación a través de la página de Facebook “Rescate Animal "Ayuda a un Amigo" – Arequipa”, un grupo de voluntarios que trabajan por el cuidado de perros y gatos abandonados.

“Lo encontramos por los perritos que tenía, su casita o su cuarto en sí, estaba inhabitable no podíamos ser indiferentes a su necesidad, y decidimos crear un grupo Whatsapp para ayudarlo a él y sus perritos” indica Vanessa Olivarrs Valcarcel, encargada del grupo voluntario.

Fue mucha su sorpresa al notar que varias personas se animaron a ayudar a Alberto incluso visitarlo en su vivienda.

Para la colaboración se formó un grupo, cuyos integrantes limpiaron y ordenaron su vivienda. También recibieron ayuda los perritos, tres de ellos son cachorros que serán puestos en adopción y siete de ellos serán esterilizados.

Alberto se sintió muy alegre con la ayuda para él y sus ocho hijos, una expresión que usa con mucho cariño para sus acompañantes de cuatro patas.

Pero la tarea aún no está completa ya que Alberto necesita unos lentes de medida, zapatillas, víveres y contar con una instalación segura de luz y agua. En la actualidad el anciano utiliza velas para pernoctar en su vivienda durante la noche.

Si deseas sumarte a esta buena causa puedes escribir al Facebook de Rescate Animal o también contactarte a través del número 958291014.