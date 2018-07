El frío ya golpea a poblados de la sierra de Lima

En el distrito limeño de Carania, ubicado en la provincia de Yauyos, las bajas temperaturas no solo calan los huesos de los niños y adultos mayores, también congela los riachuelos, mata a sus animales y quema los pastos que los alimentan.

En esta localidad, ubicada sobre los 3 mil 800 metros de altura, al caer la tarde los termómetros marcan entre -5 y -6 grados Celsius, mientras que durante la madrugada y en las primeras horas de la mañana se registran 10 grados bajo cero.

“Llevo muchos años viviendo en Carania y nunca antes había sentido tanto frío como ahora”, dice Alberto Cuellar (52) desde su humilde hogar.

De acuerdo con el responsable de Defensa Civil de esta localidad, Walter Gonzales, el frío en Carania se ha acentuado desde la última semana de junio, afectando a casi todos sus habitantes, muchos de ellos menores de 5 años. Señala que este año no ha llovido mucho, por eso la helada y la nevada son más intensas.

De los 300 residentes, más de un centenar han presentado alguna afección respiratoria, señala el último informe de la Dirección de Salud local.

Si bien el último jueves el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lima provincias llevó kits de abrigo y cajas de alimentos, la alcaldesa de Carania, Anita Ramos Vivas, pide asistencia permanente ya que el invierno recién empezó.

“La ayuda no es suficiente. Todos se han enfermado. La helada ha matado a 15 animales, entre cerdos y carneros, y nuestros sembríos no producen por el frío. No tenemos alimentos”, lamenta.

piden la EMERGENCIA

La situación de Carania se repite en otros 86 distritos de la sierra de Lima, es por ello que ante el riesgo inminente, el gobernador regional, Nelson Chui, solicitará mañana ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la declaratoria de emergencia en 2 mil 910 centros poblados de siete provincias (ver infografía) debido a las bajas temperaturas.

“Estamos tomando las medidas y en función a los datos estadísticos necesitamos que estas localidades de Lima sean declaradas en emergencia. Sabemos por Senamhi que la temperatura podría descender hasta los -15 °C”, precisó el coordinador del COER Lima provincias, Benito Ascencio.

El informe técnico que sustenta este pedido detalla que la condición de pobreza y pobreza extrema en la que se vive en los cerca de 90 distritos vuelve altamente vulnerable a su población ante las condiciones frías intensas.

Hay que precisar que, hasta fines de mayo, el Ministerio de Salud registró al menos 3 mil 800 casos de neumonía en la sierra limeña.

“Las bajas temperaturas ya no están solo sobre los 4 mil metros de altitud, en esta etapa del cambio climático el frío está descendiendo y hemos registrado heladas sobre los 3 mil metros. Por eso pedimos ayuda”, finaliza Ascencio.❧