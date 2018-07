Congresistas y Ministerio de Educación chocan por enfoque de género

Durante la sesión de la Comisión de Educación del Congreso desarrollada ayer hubo airadas intervenciones de parlamentarios que exigieron al ministro de Educación, Daniel Alfaro, la eliminación del enfoque de género en el currículo y los textos escolares. También cuestionaron el uso de términos como "conflicto armado interno" y la descripción del rol de las Fuerzas Armadas en los materiales de historia.

Estas críticas fueron realizadas por parlamentarios como Julio Rosas (no agrupado) y Edwin Donayre (Alianza para el Progreso), quienes no son titulares de este grupo de trabajo. Pero también por los invitados Giuliana Calambrogio, vocera de Padres en Acción (promotor de la acción popular contra el currículo escolar), y José Uchuya, de la Asociación de Padres Unidos Pro Familia.

"Enfoque de género"

Durante el debate, Rosas aseguró que en las reuniones promovidas por el Minedu, Alfaro se comprometió a "cuidar los principios y nada de enfoque de género". "El Minedu no respeta a los padres. Ellos piden que no haya enfoque, si no, harán sentir su voz", señaló, quien cuestionó textos como los de Jorge Luis Borges.

Dijo que la inclusión de la palabra "género" no tiene ninguna carga ideológica. Y aseguró que el Minedu tendrá un rol rector y no habrá injerencia política ni ideológica en la elaboración de los textos.

Alfaro admitió que los textos que serán reemplazados este año no cumplen criterios pedagógicos. Además, aclaró que estos materiales no tendrán "grandes cambios" para el 2019. Esto debido a que su sector solo tiene hasta el 15 de julio para mejorar los textos.

Sobre este plazo, la presidenta de la Comisión de Educación, Paloma Noceda, le pidió a Alfaro que se comprometa a entregar los borradores para que sean revisados por dicho grupo de trabajo.