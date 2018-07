Candidato de FP asesoró al Minedu en el tema del currículo escolar

El excandidato al Congreso y miembro del equipo de educación del partido de Keiko Fujimori, Paul Neira del Ben, trabajó como asesor en el Ministerio de Educación viendo los ajustes al currículo escolar nacional 2018.

Desde que la bancada de Fuerza Popular ordenó la censura del ministro Jaime Saavedra, ha corrido mucha agua bajo el puente en el edificio ubicado en la avenida de la Poesía, en San Borja.

“La Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu, a mediados de abril del 2018, me solicitó revisar la consistencia de los ajustes realizados al Currículo Nacional 2018 con especial énfasis en los procesos de planificación y diversificación curricular. La modalidad de mis servicios profesionales fue de asistencia técnica. Todos estos procesos técnicos estaban relacionados al Currículo Nacional y sus resultados fueron entregados el 15 de mayo del presente año”, explicó Neira a La República.

Además, Neira informó que en julio de 2016 hizo una asistencia técnica a la Dirección General de Gestión Escolar del Minedu, donde analizó los procesos del proyecto educativo institucional. Este trabajo recién lo ejecutó durante la gestión de la exministra Marilú Martens.

Al respecto, el exviceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación Guillermo Molinari, señaló a este diario que contrataron a Neira “en su condición de experto en temas de educación. Se le convocó para que emita opinión sobre los aspectos de planificación, diversificación curricular y ajustes realizados en el Currículo”.

En tanto, el exministro de Educación Idel Vexler, dijo que Neira “fue convocado en su condición de especialista en diseño curricular. El tema es que sean profesionales más allá de sus creencias políticas y religiosas”.

El educador Paul Neira del Ben, nacido en Ica, fue parte del Sodalicio hasta que tuvo 24 años de edad y hasta hoy está vinculado a la organización católica siendo asesor del grupo de colegios que tiene en el Perú.

“Mi filiación directa con el Sodalicio concluyó cuando tuve 24 años de edad. En ese sentido, como el señor Pedro Salinas y varios más, me distancié del Sodalicio. Mantengo sí, a diferencia de muchos casos hechos públicos en años recientes, buenos recuerdos de mis excompañeros”, agrega Neira, al tiempo que resalta que es especialista en educación, laico y que no ha formado parte del equipo que ha elaborado los materiales educativos.

Lo que Neira no explicó fue el hecho de ser asesor del Minedu y excandidato al Congreso por Fuerza Popular, bancada que censuró a un ministro de Educación y que está en contra de la palabra género en todas sus formas.

“Mi trato fue científico”

-¿Cree que era importante informar que era miembro del Sodalicio a sus empleadores en el Minedu?

-En ningún momento yo he tenido una relación de dependencia laboral con el Ministerio de Educación. Lo que he ofrecido son servicios bajo el código civil, y guardando las distancias, igual al servicio ofrecido por una empresa de grúas o de maquinaria pesada para despejar una vía (...). El hecho que no se me haya consultado sobre mi exfiliación con el Sodalicio es una prueba más que mi trato con el sector Educación ha sido científico, no religioso.

-¿Qué opina del enfoque de género en los colegios?

-Suscribo el respeto y la necesidad de realizar trabajo educativo desde un enfoque de derechos que sostiene la igualdad de género, raza, lengua, cultura, religión, creencias o nación, puesto que sin ellas no se tendría una educación que respete al ser humano.