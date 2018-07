Esneider se vengó de Juanita por oponerse a que vea a su hermana

Nota trabajada con el apoyo de Edgar Jara

Se empieza a hacer justicia a Juanita Mendoza. Esneider Estela Terrones (22), quien roció gasolina y produjo graves quemaduras a su excuñada en Cajamarca, será recluido en las próximas horas en un penal de la zona por un plazo de 9 meses. A él se le acusa del delito de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones dolosas en agravio de otras tres personas.

La decisión del magistrado Eduardo Uceda Flores, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, no fue bien tomada por los familiares de Juanita, quienes intentaron agredir al implicado al terminar la audiencia por considerar insuficiente el tiempo dictaminado.

Hay que precisar que durante dichos meses se realizarán las investigaciones para luego sentenciar al agresor.

Actúo en venganza

Durante la audiencia, la fiscal Mercedes Barrueto señaló que los testigos han indicado que Esneider Estela actuó por venganza, pues no le habría perdonado a Juanita haberse interpuesto en la relación que mantenía con su hermana menor, Liliana (23), quien espera un hijo del agresor.

"La testigo dijo que sospechaba de Esneider porque sabía que Juanita había ido hasta Bambamarca para traer a Liliana y que en otra oportunidad le reclamó las agresiones", señaló la fiscal.

La propia Liliana ha confirmado a este diario que su expareja la agredía y que este tipo de hechos fueron más frecuentes cuando decidió mudarse con Esneider, en febrero último, a Bambamarca.

"Estuve 15 días allá. No tuve comunicación con mi familia, me quitó el celular y me pegaba mucho a diario. Yo ya estaba embarazada de 6 meses y a él no le importaba", dijo.

Fue Juanita, su hermana más cercana, la pieza clave para que en marzo Liliana diera por terminada la relación, cansada no solo de las agresiones sino también de su mala vida dedicada al consumo y venta de drogas, así como a la delincuencia.

"No sé por qué le hizo eso a mi hermana. Si él realmente quería hacer algo, debió hacérmelo a mí, ella no tiene la culpa de nada. Encima, el esposo de mi hermana Juanita le daba trabajo. No entiendo", contó a La República.

Dijo, además, que pese a las agresiones que sufría no denunció a Esneider ante las autoridades policiales pues "tenía miedo". "Él me amenazaba de muerte", añadió.

Liliana, quien se encuentra en Cajamarca pronta a dar a luz, pide justicia para su hermana: "Aún no entiendo por qué se vengó de esa manera. No pensó que mi hermana tiene tres hijos y si trabajaba era para ayudar a su esposo. Que le den cadena perpetua a ese sujeto", demandó.

Piden ayuda

En tanto, la familia de Juanita, que se encuentra en Lima, ha habilitado una cuenta de ahorros para que puedan apoyarlos. Por ahora ellos viven en la casa de un médico. Allí reciben los principales alimentos. La cuenta de ahorros en soles del Banco de Crédito (BCP) es: 245-909335994-0-39.

Piden cambiar figura legal a feminicidio

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reiteró a la Fiscalía su pedido para que el caso de Juanita Mendoza Alva sea calificado como tentativa de feminicidio agravado y no como homicidio calificado en grado de tentativa.

Esta figura permitiría extender la pena máxima inicial de 35 años a cadena perpetua, indicó el abogado penalista Mario Amoretti.

Si bien Essalud informó que el estado de la agraviada es estable, durante la audiencia, la fiscal Barrueto informó que a causa del fuego Juanita Alva tiene "insuficiencia respiratoria aguda, falla multiorgánica, renal, cardiovascular y respiratoria".