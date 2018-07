Todo queda en familia: Hijos de políticos que participan en elecciones en Arequipa

En el Perú, abundan los clanes familiares que no quieren abandonar la política. Si no postula el padre está el hijo, la esposa o el hermano. No solo los Fujimori, los Acuña o los Castañeda representan esta suerte de entornillamiento en el poder. Para las elecciones de octubre hay varios casos de hijos o familiares que buscarán su elección.

En la lista de regidores a la municipalidad provincial de Arequipa Renace, que postula a Omar Candia, se encuentra Shirley Alcocer Pauca, hija de la actual alcaldesa Lilia Pauca. Figura en la segunda casilla.

Pauca es una de las fundadoras de Arequipa Renace. Acompañó a Zegarra en los puestos políticos que ocupó. Su hija trabaja desde el 2003 en la empresa Sedapar. Estudió Farmacia y Bioquímica en la Universidad Católica Santa María.

Al preguntarle a Omar Candia sobre las razones para incluir a Shirley Alcocer, señaló que la incluyó por ser mujer e hija de Lilia Pauca, fundadora de Arequipa Renace. Si bien la hija de la alcaldesa es miembro de Arequipa Renace desde el 2013, no registra mayor participación política en este movimiento, ni como dirigente o integrante de algún comité.

Otro es el caso del hermano del candidato al gobierno regional Elmer Cáceres Llica. La lista de Unidos Por el Gran Cambio para Yura incluye como primer regidor a Fredy Cáceres Llica. De acuerdo a su hoja de vida, Fredy es estudiante de Filosofía.

Hijos alcaldes

Otros son los casos de Estrella Palomino y Aylin Rivera. Ambas tienen menos de 30 y quieren ser electas en las jurisdicciones donde sus padres llegaron a ocupar las respectivas alcaldías.

Estrella Palomino estudia Derecho en la universidad Alas Peruanas. Postula a la alcaldía de Quequeña, donde su padre José Palomino fue electo por dos periodos. Palomino no pudo continuar en el cargo por una sentencia que lo vacó del mismo (mintió en su hoja de vida). Entonces Estrella Palomino, quien era su teniente alcaldesa, asumió la alcaldía de Quequeña en el 2016.

La ley prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero como Estrella Palomino fue electa como regidora en los comicios del 2014, puede postular a la alcaldía de Quequeña.

En Socabaya, Aylin Rivera de 22 años postula para suceder en el cargo a su padre, Alexi Rivera, actual alcalde del distrito. La joven estudia Derecho en la Universidad Católica San Pablo.

De acuerdo a su hoja de vida, es gerenta de la empresa Agro Aylin desde el 2016. Tampoco cuenta con historial partidario.

Su padre defendió su postulación. El alcalde de Socabaya señaló que su hija tiene militancia política acompañándolo desde los 14 años de edad. Aseguró que aunque no se registre historial partidario, ella trabajó con Fuerza Arequipeña en los últimos años. “No es que se quiera heredar la alcaldía. Eso no se puede, porque para que la señorita sea electa, debe ganar”, señaló en referencia a su hija.

El hijo del exalcalde de Arequipa, Yamel Romero Peralta, postula a la alcaldía de Yanahuara por Restauración Nacional. Yamel Romero Cáceres tiene 26 años y es estudiante de la carrera de Publicidad y Multimedia en la Universidad Católica Santa María.

Otro integrante de un clan familiar dedicado a la política es Javier Cáceres Pérez, hijo del exalcalde y congresista por Arequipa Luis Cáceres Velásquez. Postula a gobernador regional por el partido político Siempre Unidos. Antes quiso ser congresista, pero no fue electo en las dos oportunidades que se presentó, a diferencia de su hermano Roger Cáceres.

Explica que postula porque no ve que haya buenas autoridades, sin embargo, no tiene militancia política. Dice que el buen recuerdo de la gestión de su padre es un punto a favor de su postulación.