Arequipa: Vigilante del colegio Independencia confesó haber robado las 20 laptops

El vigilante del colegio Independencia, Willy Condeña Gamarra confesó que fue él quien se robó las 20 laptops de dicho centro educativo.

Condeña Gamarra acudió hasta la comisaria de Acequia Alta en el distrito de Cayma para confesar el robo de los equipos de un almacén metálico.



Contó que lo hizo porque un día antes dos sujetos lo habían amenazado de muerte si no les daba 8 mil soles. "Me dirigía a mi casa cuando dos sujetos se subieron a mi vehículo y me pidieron el dinero, ellos sabían que trabajaba en el colegio y me pidieron que sustraiga los equipos", contó en su denuncia.

El hurto sucedió al promediar las 16:00 horas del 24 de junio. Condeña Gamarra se dirigió al salón, y rompió el candado. Los equipos los guardó en la maletera de su vehículo y se fue a su casa.

Durante el camino los supuestos ladrones lo volvieron a interceptar y se llevaron las laptops. Esta versión no convenció a los policías.

Por su lado Rogelio Postigo Gomez, presidente de APAFA del colegio señaló este sábado que los equipos habían sido encontrados. Y junto al director del plantel fueron a la sede de la Depincri para reconocerlos.

Según la policía, los equipos fueron encontrados en un local del cercado de Arequipa, donde detuvieron además a Jesús Núñez Ramos, quien será investigado por el delito de receptación de equipos robados.