Hija recorre los cerros de Ate y Huaycán en busca de su padre [VIDEO]

Su padre, quien sufre de Alzheimer, desapareció hace más de una semana al salir de casa en la zona de Horacio Zeballos y desde entonces Shirley Osccorima junto a su madre y ocho hermanos no conocen la paz. Han llegado al extremo de dejar de comer para tener dinero y les alcance para sacar fotocopias y pegarlas en postes y paredes.

"día y noche caminamos, dormimos apenas dos horas y ya nos vamos a la calle. Comemos lo suficiente para sobrevivir y continuar con su búsqueda", cuenta su hija.

La pesadilla se inició el pasado 22 de junio, cuando Leoncio Osccorima Berrocal (70), quien sufre de Alzheimer y a penas puede hablar, se extravió en la zona de Horacio Zeballos, Pariachi, el pasado 22 de junio. Vestía una chompa de color plomo, un polo amarillo y un buzo azul con zapatillas blancas.

"nos descuidamos cuando salió de la casa a caminar solo. Desde entonces lo hemos buscado en Huaycán, Chosica, Ñaña, Santa Clara, Ate, Vitarte en todos lados", refiere Shirley, que no pierde las esperanzas de encontrarlo.

"Me dijeron que lo vieron deambulando por los cerros de Santa Clara, que le invitaron comida pero no responde. Lloro todos los días porque no podemos vivir pensando en que pasa hambre o frío", agrega.



Por fortuna Shirley no esta sola en esta titánica tarea. Sus ganas por encontrar a su padre han contagiado a sus vecinos y amigos, quienes se han solidarizado y hoy la apoyan en su búsqueda con afiches en mototaxis y cúster en su búsqueda, vehículos en los cuales recorrer las calles pegando afiches y preguntando a pie en mercados y parques.

"no puedo dormir. me levanto a las cuatro de la mañana y hasta las once de la noche estoy recorriendo las calles. Por él muchos de mis hermanos hemos dejado de trabajar. Sus nietos lo extrañan y lloran", cuenta.

Ella espera que si alguna persona logra identificar a su padre por la calle lo llame "Papicha", que es cómo se recuerda, y lo lleve a la comisaría más cercana ya que su familia lo esta buscando. Si usted lo ve, comuníquese a los teléfonos 923259025 / 990042138.