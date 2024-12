Los psicólogos explican con detalle las razones por las cuales a algunas personas no les gusta festejar su cumpleaños. Foto: composición LR/El País

Los psicólogos explican con detalle las razones por las cuales a algunas personas no les gusta festejar su cumpleaños. Foto: composición LR/El País

Los cumpleaños suelen ser momentos de reflexión, donde se evalúan los logros y metas alcanzadas. Para muchos, esta fecha puede convertirse en un recordatorio de propósitos no cumplidos. Según el portal El País, la percepción de no haber alcanzado ciertos objetivos puede generar sentimientos de frustración y tristeza. El Instituto de Psicología Psicode señala que aquellos que se propusieron un proyecto en una etapa de su vida, al no lograrlo, pueden ver su cumpleaños como un recordatorio de su propósito frustrado, lo que nubla el disfrute de este día especial.

Para algunas personas, el cumpleaños puede ser un recordatorio de que están envejeciendo, lo que puede generar sentimientos de ansiedad o insatisfacción respecto al paso del tiempo. Foto: Onda Cero

PUEDES VER: Colegios públicos cierran el año con menos psicólogos

¿Qué factores psicológicos influyen en esta decisión?

Diversos factores psicológicos influyen en esta elección, desde la ansiedad social hasta la reevaluación de logros personales. Para las personas introvertidas o con ansiedad social, ser el foco de atención en una celebración puede resultar incómodo. La presión de interactuar y cumplir con las expectativas sociales puede llevar a evitar estas situaciones. Expertos indican que, para quienes padecen ansiedad social, el cumpleaños se convierte en un evento estresante, ya que no les gusta ser observados ni que la gente esté pendiente de ellos. Esta incomodidad puede hacer que prefieran no celebrar su cumpleaños.

Las redes sociales y la comparación constante

Las redes sociales han elevado las expectativas sobre cómo debería ser una celebración de cumpleaños. Esta comparación constante con las experiencias compartidas por otros puede disminuir la satisfacción personal y aumentar la ansiedad. Las codirectoras del Instituto de Psicología Psicode afirman que en las redes sociales se magnifica la emoción positiva, lo que puede hacer que la llegada del cumpleaños se convierta en una fuente de estrés para quienes no disponen de los mismos recursos que sus pares.

Los recuerdos y melancolía que atraviesan los cumpleañeros constantemente

Los cumpleaños también pueden evocar recuerdos de personas que ya no están o de experiencias pasadas negativas, lo que genera sentimientos de tristeza o melancolía. La psicóloga Nuria Casanovas explica que, a nivel inconsciente, existe una tendencia a necesitar rituales y a reevaluar nuestra vida y sentido. Esta reevaluación puede convertir el cumpleaños en un momento de reflexión dolorosa.

El temor al envejecimiento

Cumplir años nos recuerda el paso del tiempo y nuestra propia mortalidad, lo que puede generar ansiedad o temor, especialmente en sociedades que valoran la juventud. Este miedo inconsciente al envejecimiento puede llevar a algunas personas a evitar las celebraciones de cumpleaños, ya que prefieren no enfrentar la realidad del paso del tiempo.