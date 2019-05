¿Cuándo te debe preocupar una infección urinaria? 

Las ganas frecuente de ir al baño, a pesar de no haber ingerido mucho líquido, no son normales. Se trata de uno de los primeros indicios de una infección urinaria. Por lo general, no siempre llevan síntomas consigo, pero hay que estar alertas al menor indicio.

"Una infección urinaria es la presencia de algún agente o microorganismo patógeno en cualquier parte de la vía urinaria, ya sean los riñones, uréteres, vejiga o uretra. Puede ser causada por bacterias, en su gran mayoría, o por hongos”, explica el médico Daniel Galarreta Gyory, urólogo del centro clínico Urozen.

El doctor Galarreta Gyory recalca lo siguiente: "recuerde que, si una infección urinaria no se trata a tiempo y de forma adecuada, esta puede complicarse y causar daños más severos".

Infección urinaria: causas

Las infecciones urinarias ocurren cuando las bacterias ingresan a las vías urinarias a través de la uretra y se multiplican dentro de la vejiga. Nuestro aparato urinario está preparado para evitar que esto ocurra, pero en ocasiones puede fallar. Las bacterias que ingresaron pueden multiplicarse hasta que se dé una infección.

La cistitis o infección de la vejiga en mujeres es la más común de todas. Por lo general, es causada por la bacteria Escherichia coli, que se encuentra en el tubo gastrointestinal, pero la culpable también puede ser otra.

Tener relaciones sexuales puede generar cistitis, pero no es el único motivo. La anatomía de las mujeres, como la corta distancia que hay entre la uretra y el ano y entre el orificio uretral a la vejiga, hace que ellas sean más propensas a contraerlas que los hombres.

"En ciertos casos, es más fácil para estos agentes patógenos (bacterias u hongos), avanzar hasta el interior de la vejiga y causar la infección", explica el Dr. Galarreta Gyory.

Por otro lado, la uretritis se da cuando las bacterias que se encuentran en el tubo gastrointestinal se propagan desde el ano hasta la uretra. EN el caso de las mujeres, como esta se encuentra cerca de la vagina, infecciones de transmisión sexual como herpes, gonorrea, clamidiosis y microplasma pueden causar infección de la uretra.

Infección urinaria: síntomas

"Dependiendo del lugar de la vía urinaria afectada, el paciente manifestará síntomas específicos", declaró a La República el Dr. Galarreta Gyory. Estos son los síntomas más comunes cuando hay una infección en la vía urinaria inferior, según el médico de Urozen.

- Dolor tipo ardor al orinar

- Aumento de la frecuencia miccional

- Dolor en la parte baja del abdomen

- Orina con olor fuerte o turbia

- Presentar sangre en la orina

El doctor agregó que "cuando la infección afecta a la vía urinaria superior (riñones o uréteres), el síntoma principal es el dolor en la zona lumbar de fuerte intensidad y puede presentar fiebre con escalofríos".

Tipos de infecciones de las vías urinarias

Conoce los distintos síntomas de acuerdo a la infección. Existen tres tipos:

Riñones (pielonefritis aguda)

Vejiga (cistitis)

Uretra (uretritis)

Infección urinaria: factores de riesgo

Como se mencionó anteriormente, las mujeres son más propensas a padecer de estas infecciones, sobre todo las que están sexualmente activas o en periodo de climaterio o menopausia”, explica el médico urólogo Galarreta Gyory al ser consultado sobre factores de riesgo en las infecciones urinarias.

“Las primeras por hábitos inadecuados en su actividad sexual y las segundas por cambios hormonales que afectan la flora normal del área perineal y vaginal, lo que conduce a crear un medio ambiente favorable para estos patógenos”, explica el médico.

Agregó que “otros factores pueden influir a estas infecciones como los cálculos urinarios, mal formaciones congénitas, la ingesta inadecuada de líquidos, entre otros”.

Cómo prevenir las infecciones urinarias

El médico del centro clínico Urozen, el Dr. Daniel Galarreta Gyory, recomienda tener en cuenta las siguientes ideas con las que se pueden prevenir las infecciones urinarias.

- Ingerir líquidos, principalmente agua (no gaseosas), lo suficiente para poder orinar 2 litros al día

- Evitar usar jabones íntimos, a menos que sea el recomendado por su médico

- No usar toallas húmedas para el aseo de sus genitales

- Después de cada relación sexual, orinar y asear sus genitales

- Durante el acto sexual, evitar el contacto con la parte posterior (anal y perineal) y luego el área anterior (vaginal) sin un lavado previo de ambos (la pareja)

- Evitar el uso de ropa interior ajustada. Preferiblemente usar ropa de algodón

- Luego de ir a piscinas o playas, secarse bien las partes íntimas y colocarse ropa seca

- En caso de presentar algún síntoma, consultar con el médico. No automedicarse