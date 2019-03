Castración química: ¿Qué es, cómo se realiza y cuáles son sus efectos?

Se entiende por castración química al tratamiento médico mediante el cual se aplica un compuesto químico al hombre, con la finalidad de inhibir el deseo sexual y reducir la producción de testosterona. En algunos países se usa como castigo para los criminales sexuales, pero no siempre es el caso.

Este proceso no tiene nada que ver con la temida castración quirúrgica, que tiene que ver con eliminar tanto los testículos u ovarios, dependiendo del caso que se dé. Esto provoca un cambio físico en las personas, pero es todo lo contrario con el proceso químico.

No siempre es por castigo, sino hay personas que lo hacen de forma voluntaria y por más increíble que suene, los ha salvado de situaciones muy desagradables. Gracias al portal Science of Us, podemos conocer el testimonio de un hombre de 62 años.

El hombre en mención, lleva aproximadamente un año y medio medicándose y para él ha servido como un cambio muy importante en su vida. Él lo hizo, porque era adicto al sexo y visitaba constantemente a meretrices a espaldas de su esposa, hasta que fue descubierto.

Ella lo impulso a llevar un tratamiento, y él le pidió que la acompañara en cada cita. Empezó con el medicamento Xanax, sin embargo, no había efecto positivo en él. Por su cabeza pasó realizar la castración quirúrgica, pero, eso no fue lo que recetó la especialista que lo trató.

Su tratamiento comenzó con seis sesiones de terapia conversacional y un par de técnicas cognitivo-conductuales. Una de ellas consistía en llevar una goma elástica en la muñeca. Él debía tirar de ella cada vez que pensara en una meretriz. Se sorprendió al darse cuenta de la gran cantidad de veces que lo hacía.

Si bien, hay advertencias de resultados secundarios como aumento de peso, sudores nocturnos, crecimiento del pecho, riesgo de fractura ósea o de osteoporosis, en su caso no ocurrió y para evitar que llegue a pasar, tomó Fofamax y suplementos de calcio.

Ya con el tratamiento, le llevó dos meses para que las erecciones disminuyan en gran número y cerca de medio año para que los pensamientos obscenos lo abandonen por completo. En base a estos cambios, el hombre recuperó la confianza con su mujer, empezó una maestría y pasa más tiempo con sus nietos.

Con respecto a su apariencia personal, nada cambió, ni sus genitales. Además, su relación con su esposa mejoró, pese a que ya no tienen intimidad, porque para él “Una vida sin sexo es mejor que el infierno en el que se encontraban”.

¿Qué es una castración química?

Se entiende por castración química al procedimiento con el cual, mediante sustancias inyectables, se bloquea el eje hormonal que tiene el hombre a nivel del cerebro, lo que genera la pérdida del líbido o el deseo sexual, además de reducir la producción de testosterona.

¿Cómo se realiza una castración química?

Al tratarse de un tratamiento médico, especialistas aplican al sujeto, de manera regular, un compuesto químico que puede ser el llamado Acetato de Medroxirprogesterona (MPA), conocido bajo el nombre de Depro-Provera, el Acettato de Cyproterona (CPA) y el Agonista de la Hormona Liberadora de la Hormona Luteotrópica (LHRH).

¿Cuáles son los verdaderos efectos de la castración química?

La castración química no origina un cambio físico permanente en el cuerpo, a diferencia de la castración quirúrgica, pues su realización implica la administración de medicamentos. Uno de los fármacos utilizados es la Depo Provera, la cual tiene como función bloquear la producción de Testosterona en los testículos e inhabilitar el deseo sexual masculino durante un periodo de aproximadamente seis meses. Este medicamento funciona en el cerebro de la persona inhibiendo la producción de la Hormona masculina.

¿La castración química es una medida irreversible?

Este procedimiento es reversible, pues para continuar con el efecto es necesario que se usen ampollas las cuales pueden aplicarse mensual, trimestral o semestralmente. Algunos estudios señalan que si un varón deja de recibir el fármaco, en un tiempo de dos meses podría regresar el nivel de testosterona.

