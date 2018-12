Referéndum 2018: mesas de sufragio aperturan recién a las 10 de la mañana en Piura

Mediante nuestra plataformas de denuncias, Reportero Ciudadano, el vecino Félix Domínguez informó que en el colegio Miguel Grau, ubicado en el distrito de Morropón, en la región Piura, los electores no pudieron votar, sino hasta dos horas después de lo acordado.

Según relató el denunciante por intermedio del WhatsApp de La República, las mesas de sufragio de este colegio no se habían aperturado, por lo que decenas de electores no podían emitir su voto, generando malestar entre ello. Además indicó que no fue hasta las 10:15 de la mañana en las que las mesas funcionaron.

De acuerdo a la opinión de Dominguez, el hecho demuestra una grave falta de responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo indicó que varias personas, entre ellas, niños y adultos mayores deben esperar largas colas, a pesar de calor, para poder emitir su voto durante el proceso del Referéndum 2018.

Como se recuerda, este domingo 9 de diciembre se viene realizando la consulta ciudadana que consta de cuatro preguntas, la primera se refiere a la conformación de la Junta Nacional de Justicia (antes el Consejo Nacional de la Magistratura), reforma constitucional para regular el financiamiento de los partidos políticos, la no reelección de congresistas y la bicameralidad.

(Texto y fotos enviados por Félix Domínguez mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).