La exministra de Educación, Magnet Márquez, desmintió al ex primer ministro Alberto Otárola, quien afirmó que Dina Boluarte nunca abandonó el cargo tras la operación a la nariz que se realizó a fines de junio de 2023. En ese sentido, indicó que la presidenta no participó de la sesión de Consejo de Ministros llevada a cabo el 5 de julio del año pasado.

"Yo estuve en la sesión del 5 de julio, la recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños, entonces, sí me acuerdo de esa sesión, no estuvo presente la presidenta, se nos indicó si mal no recuerdo que estaba con un proceso gripal o que no tenía voz, algo así, y pusieron la pantalla", afirmó de acuerdo a un audio difundido por el periodista Alonso Ramos.

En esa línea, aseguró que tampoco la escuchó ni de forma virtual. "No recuerdo haber visto la cara de la presidenta en la pantalla. Me acuerdo de que pusieron que era virtual y la sesión se desarrolló con normalidad, no nos dieron más explicación", agregó.

De acuerdo con el registro de actividades del año pasado de la presidenta, no se registran labores desde el 1 hasta el 9 de julio de ese mismo año. El 28 de junio del año pasado, la presidenta Dina Boluarte asistió a la ceremonia de condecoración de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, quienes habían estado involucrados en casos significativos en la lucha contra la criminalidad.

Este evento tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, y tras su finalización, la mandataria regresó a su hogar en el distrito de Surquillo, ausentándose de sus actividades durante alrededor de 12 días.

Durante este lapso, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social no realizó visitas a ninguna ciudad ni inauguró obras. Además, no recibió a autoridades de los distintos niveles del Estado en el Palacio de Gobierno, y su agenda presidencial se mantuvo vacía.

No obstante, mientras Dina Boluarte se recuperaba de sus intervenciones quirúrgicas, el país enfrentaba momentos críticos, ya que el Congreso había aprobado recientemente la destitución e inhabilitación de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, y se había admitido un proyecto de ley que modificaba la colaboración eficaz, lo cual afectaría negativamente la lucha contra la corrupción.

El 10 de julio de 2023, la presidenta hizo su reaparición para retomar sus actividades en el Palacio de Gobierno, donde recibió al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, luciendo un nuevo aspecto que evidenciaba los procedimientos estéticos a los que se había sometido recientemente con el cirujano Mario Cabani.

Alberto Otárola confirma operación quirúrgica de Dina Boluarte y asegura que dirigió la presidencia de forma virtual

El ex primer ministro Alberto Otárola ratificó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte fue sometida a una cirugía durante su mandato en el Poder Ejecutivo en junio de 2023. En este contexto, señaló que, después de la operación, ella continuó en su puesto como presidenta del Consejo de Ministros.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico. En esta intervención, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo las labores que la competían al cargo y me consta. Tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros", aseguró.