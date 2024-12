Los jueces deciden: hoy eligen nuevos presidentes de la Corte Suprema y de 34 Cortes Superiores de Justicia

Hoy es el primer jueves de diciembre de 2024. Un día marcado en el calendario de la Constitución para que los jueces supremos titulares y los jueces superiores titulares elijan a un nuevo presidente del Poder Judicial, en reemplazo de Javier Arévalo Vela, y nuevos presidentes en las 34 Corte Superiores de Justicia, a nivel nacional, para el periodo 2025-2026.

En la Corte Suprema de Justicia está elección marcar el ingreso de una nueva generación de jueces, elegidos y nombrados por la Junta Nacional de Justicia, entre julio de 2022 y enero de 2023, a los principales órganos de gobierno del Poder Judicial, en reemplazo de los magistrados, nombrados por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, entre los años 2004 al 2018.

Hay que advertir que este cambio no solo supone nuevos rostros, sino una forma diferente de ver el Poder Judicial, sus relaciones con los otros poderes del Estado, en especial con el Congreso de la República, y de la manera de solucionar sus problemas, que tienen que ver con la aplicación de las leyes para el remedio de los conflictos sociales.

Si bien la participación de los jóvenes magistrados es más notoria y evidente en la Corte Suprema, esta lucha de los "jóvenes" versus los "veteranos" se está repitiendo en varias cortes superiores de justicia a nivel nacional. Es claro que sino lo logran hoy, lo lograran en el primer jueves de diciembre de 2026. Ellos son el futuro de la judicatura, en la Corte Suprema y la Corte Superiores de Justicia.

El cambio generacional se ha hecho más notorio en la máxima instancia judicial del país, pues de 20 magistrados titulares, 10 son jueces supremos titulares nuevos. En la Sala Plena de hoy es posible que la distribución sea de nueve a nueve, pues a esta nueva generación pertenece el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Rolando Burneo, que ya no participa en la Sala Plena.

La relación podría ser de nueve a ocho, favorable a los nuevos si el saliente presidente del JNJ, Jorge Salas Arenas no participa en la Sala Plena. Salas todavía no se ha reincorporado oficialmente al Poder Judicial, pero nada le impide participar. En algún momento incluso se voceo su nombre como candidato. Hay un puesto vacante en la Corte Suprema, luego que en abril se jubiló el doctor Héctor Lama More.

Del proceso electoral

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia

A fin de garantizar la transparencia del proceso electoral, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que las elecciones se realicen de manera presencial, con voto secreto y sin reelección. A nivel de las Cortes Superiores puede haber reelección, pero después de un periodo de tiempo.

PUEDE VER: Los tres candidatos a la presidencia del Poder Judicial presentaron su plan de gobierno

​"Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos de los electores, se procede a una segunda votación, la cual se realiza en la misma fecha, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. En la segunda votación sólo se requiere mayoría simple. En caso de empate será electo el candidato con mayor antigüedad", conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Corte Suprema: nueva generación de jóvenes versus los veteranos.

Juez supremo titular, Manuel Luján Túpez

Para la presidencia del Poder Judicial, que también es cabeza de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del PJ, se han presentado las candidaturas de Janet Tello Gilardi, Carlos Arias Lazarte y Manuel Luján Túpez.

​Lo más probable es que se produzca una segunda vuelta. Tello Gilardi y Carlos Arias pertenecen al grupo de magistrados nombrados antes del 2018, mientras que Luján Túpez a la nueva generación de magistrados nombrados el 2022.

PUEDE VER: Las elecciones en el Poder Judicial muestran un cambio generacional en la Corte Suprema

Luján Túpez, quien integra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que preside el juez supremo decano César San Martín, aparece como el favorito, con el apoyo de alguno de los jueces veteranos. Sin embargo, las elecciones en el Poder Judicial siempre son impredecibles. Para ganar en primera vuelta, Luján necesitaría asegurar 10 votos de todos los jueces supremos titulares que participen en la Sala Plena.

De darse una segunda vuelta, se podría producir un empate, a nueve votos, si Tello o Arias Lazarte deciden apoyarse entre sí. En caso de desempate, el plus de antigüedad sería favorable a Janet Tello y Arias. Pero, esta posibilidad es poco probable.

Los planes de trabajo para el 2025-2026

Janet Tello Gilardi, juez suprema titular

El 28 de noviembre último, en una sesión especial de la Sala Plena de la Corte Suprema, los tres candidatos presentaron sus planes de trabajo. No se realizó un debate. Cada candidato presentó sus propuestas y respondió algunas preguntas de sus colegas. Luego, los planes de trabajo se publicaron en la página web del Poder Judicial.​

El primer orador fue el juez supremo titular Manuel Luján Túpez, quien integra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, preside la Academia de la Magistratura y es coordinador nacional el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.

Luján Túpez afirmó que para reducir la carga procesal se debe utilizar la Inteligencia Artificial (IA), que se encargaría de la parte administrativa del proceso, desde la admisión de una demanda, que luego en base a la jurisprudencia y los acuerdos plenarios, proyectará una resolución. A continuación, si el juez está conforme con el proyecto, firma la resolución y devuelve el expediente para que la IA notifique y ejecute el veredicto.

​"Durante más de dos décadas el PJ ha vivido bajo el embate de los criterios políticos. No podemos seguir estando así. Uno de los valores más importantes y el derecho más fundamental que tiene cada peruano es la tutela jurisdiccional efectiva. La justicia no puede estar a los vaivenes de los quereres de unos y otros. Propongo un pacto social, no un acuerdo solo de élites, sino un pacto que convoque a las instituciones, los principales líderes y la ciudadanía, todos", señaló Luján Túpez.

​Luego, hizo uso de la palabra la magistrada Janet Tello Gilardi, quien preside la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia y, además, dirige la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Entre otros aspectos, Tello planteó encontrar una solución para el problema de la distorsión de la Corte Suprema como una tercera instancia judicial, lo que afecta su función casatoria, para generar jurisprudencia, a la vez que incrementa la carga procesal y la provisionalidad, al tener que crearse más salas transitorias para resolver todos los casos.

PUEDE VER: Corte Suprema emite jurisprudencia para evitar nuevos juicios por temas tributarios ya resueltos

​Anotó la necesidad de realizar un balance de los cambios tecnológicos que se tuvieron que implementar con el Covid 19 para realizar las mejoras que se necesite y potenciar su uso. Igualmente, señaló una falta de protección a los jueces y juezas cuando son objeto de denuncias o demandas sin fundamento que afectan honor y su privacidad.

Carlos Arias Lazarte, juez supremo titular

Carlos Arias Lazarte, quien preside la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, y, simultáneamente, lidera la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial, fue el último en exponer sus planes de trabajo.

Arias Lazarte señaló la necesidad de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asuma un papel más activo en la solución de los problemas judiciales. La presidencia y la Sala Plena, dijo, deben de dejar de tener una actitud reactiva, que solo reacciona cuando ya existe el problema o se ha dictado una ley que perjudica el sistema, y pasar a tener una acción proactiva para la solución de los problemas y formular los proyectos de ley que requiere el sistema judicial.

​Enfatizó que el Poder Judicial debería establecer un oficial de ejecución que señale ante la población y el Estado que entidad pública incumple una sentencia judicial, al igual que en Francia, Colombia o España, en lugar de emitir sentencias de ejecución caso por caso . "Si logramos sustraer a los órganos jurisdiccionales la labor de ejecución, cada uno tendría un 50% menos de carga y le daría más tiempo para emitir sentencias de calidad y la población sabría quien incumple las sentencias", enfatizó.​

​Cortes Superiores de Justicia: redes de corrupción, transparencia y eficiencia.

Andrés Tapia y Miluska Cano definirán la presidencia en segunda vuelta

Las elecciones en las Cortes Superiores de Justicia se realiza a la sombra de los actos de corrupción de anteriores gestiones, como en Lima con el escándalo del caso Chibolín, o en el Callao, que aun tiene remanentes de la red de "Los Cuellos Blancos del Puerto. Las decisiones que tomen los jueces superiores tendrán repercusión casi inmediata en la administración de justicia.

En la Corte Superior de Lima se presentan como candidato los jueces superiores titulares Roberto Vílchez Dávila, Miluska Cano López y Andrés Tapia Gonzales, en una Sala Plena que cuenta con 99 magistrados, por lo que para ganar en primera vuelta se requiere de 50 votos.

La Corte Superior de Lima se encuentra actualmente dirigida por el juez superior decano, Ricardo Guillermo Vinatea Medina. ​A​sumió la presidencia luego que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial decidió suspender a la jueza María Vidal la Rosa al detectar una serie de presuntas irregularidades en el nombramiento y promoción de jueces supernumerarios y provisionales. Además, de su v​ínculo con el caso de Andrés Hurtado "Chibolín".

​En la Corte Superior del Callao también hay tres candidatos a la presidencia. Los jueces superiores Rene Martínez Castro, presidente de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente; Miguel Castañeda Moya, presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente y Carlos Quiroga Periche, integra la Primera Sala Civil Permanente, presentaron sus planes de trabajo ante una Sala Plena, de 25 magistrados, que se realizó este martes, 3 de diciembre.

Corte Superior de Justicia del Callao, la cuna de "Los Cuellos Blancos del Puerto"

Los magistrados del Callao necesitan borrar todo vestigio de la red de corrupción "Los Cuellos Blancos del Puerto" que les permita recuperar la confianza de la ciudadanía, en momentos en que toda la provincia constitucional ha sido declarada en emergencia por el avance de la inseguridad ciudadana.

En Arequipa, hay cuatro candidatos a la presidencia de la Corte Superior. Ellos son José Luis Yucra Quispe, integrante de la Segunda Sala Civil; Kennett del Carpio Barreda, presidente de la Segunda Sala Laboral Permanente; Celis Mendoza Ayma, de la Primera Sala Penal de Apelaciones y Nicolás Iscarra Pongo, integra la Cuarta Sala Penal de Apelaciones.

​En Trujillo, los jueces superiores titulares Carlos Augusto Falla Salas, Cecilia Milagros León Velásquez y Juan Virgilio Chunga Bernal compiten por la presidencia de la Corte Superior de La Libertad.

En tanto, en Piura, los jueces superiores Juan Luis Alegría Hidalgo y David Fernando Correa Castro presentaron sus candidaturas y planes de trabajo para lograr los votos que les permitan asumir la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura.

En Pucallpa, el juez superior Hermógenes Lima Chayña aparece como el único candidato para la presidencia de la Corte Superior de Ucayali.

En Ancash, los jueces superiores Jimmy Delgado Nieto y Enrique Ruiz Cochachin han presentado sus candidaturas para la Corte Superior de Ancash