Más de 920,000 personas enfrentan órdenes de deportación en ausencia, lo que resalta la importancia de asistir a las audiencias judiciales. Abogados especializados advierten sobre las consecuencias de no presentarse y ofrecen recomendaciones para manejar estas situaciones.

En este contexto, el Proyecto de Defensa de los Inmigrantes y otras organizaciones proinmigrantes han desarrollado recursos informativos, como la 'tarjeta roja', que detalla los derechos de los inmigrantes y cómo actuar ante la presencia de agentes de ICE.

Trucos utilizados por agentes de ICE para detener inmigrantes y deportarlos

Los agentes de ICE a menudo emplean tácticas engañosas para ingresar a los hogares. Se hacen pasar por policías locales y utilizan frases como “Policía, abra la puerta” o “Soy el detective [nombre]” para confundir a los inmigrantes. Esta estrategia puede llevar a que las personas abran la puerta sin conocer sus derechos, lo que resulta en arrestos injustificados.

Un método frecuente utilizado por los agentes de ICE es hacerse pasar por policías locales.

es hacerse pasar por policías locales. Afirman ser policías y, deliberadamente, no se identifican como agentes de ICE.

Esto puede generar confusión, ya que a menudo visten ropa de civil o uniformes que se asemejan a los de la policía, sin ninguna indicación clara de que pertenecen a ICE.

Además, estas tácticas también pueden incluir llamadas telefónicas.

Inmigrantes en Estados Unidos. Foto: AFP

El proyecto ha publicado una guía que incluye ejemplos de frases comunes utilizadas por los agentes de ICE para engañar a los inmigrantes y persuadirlos de que abran las puertas de sus hogares, facilitando así su detención.

"Policía, abra la puerta".

"Soy el detective [nombre]".

"Somos del 'warrant squad'" (unidad policial encargada de buscar personas con órdenes de arresto por violencia).

"Venimos del recinto [x, y, z]".

"Llamo desde [la corte local] para confirmar su dirección".

"Estoy llamando desde la oficina de la fiscalía".

"Somos policías investigando a [nombre] como víctima de robo de identidad".

Derechos de los inmigrantes durante una redada

Los inmigrantes tienen derechos constitucionales que deben ser respetados durante una redada de ICE. Entre estos derechos se incluye el derecho a guardar silencio, no abrir la puerta a agentes de inmigración y no firmar documentos sin consultar a un abogado. La “tarjeta roja” proporciona una guía clara sobre cómo actuar en estas situaciones, enfatizando la importancia de no abrir la puerta si un agente toca y de no responder preguntas.

No abra la puerta si un agente de inmigración llama a su puerta.

llama a su puerta. No responda ninguna pregunta que le haga un agente de inmigración . Tiene derecho a guardar silencio.

. Tiene derecho a guardar silencio. No firme nada sin consultar primero con un abogado. Tiene derecho a recibir asesoría legal.

Si está fuera de su hogar, pregunte al agente si puede retirarse. Si le dicen que sí, aléjese calmadamente.

¿Qué me puede pasar si no me presento a la audiencia por inmigración?

La ley de inmigración establece que si un individuo no se presenta a una audiencia ante un juez, se emite automáticamente una orden de deportación en ausencia. Jaime Barrón, abogado de inmigración, advierte que reabrir un caso requiere un proceso complicado y que el gobierno es inflexible en estos casos. Por ello, es fundamental que los inmigrantes hagan todo lo posible por asistir a sus audiencias, incluso si llegan tarde.

¿Qué hacer ante una deportación?

Es recomendable que las familias inmigrantes elaboren un plan de acción en caso de que un miembro sea detenido por ICE. Esto incluye evitar el contacto con el sistema de inmigración y no aplicar para ajustes de estatus sin consultar a un abogado. Además, es crucial no utilizar documentos falsos ni mentir a los agentes de inmigración, ya que esto puede agravar la situación.

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) y el Proyecto de Defensa de los Inmigrantes ofrecen recursos valiosos para ayudar a la comunidad inmigrante a entender sus derechos. La “tarjeta roja” y otras guías informativas están disponibles en varios idiomas, lo que facilita su acceso a quienes más lo necesitan.