Corte Suprema: Antauro Humala “promueve y justifica atentados contra la vida e integridad"

Tal como lo advirtió la Fiscalía de la Nación, el etnocacerista Antauro Humala no es un mero militante de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, cuyo acróstico coincidentemente es el nombre del exmilitar. Para la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, es en los hechos el líder del partido político e impone su ideología.

Los jueces supremos, por mayoría, llegan a esta conclusión en base a las propias declaraciones de Humala en actividades proselitistas y entrevistas brindadas a medios de comunicación.

La defensa del partido alegó ante la Corte Suprema que no podía declararse la ilegalidad de la organización por las declaraciones de Antauro Humala porque este no ostenta oficialmente un cargo directivo. Sin embargo, para los magistrados supremos, quedó demostrado que esto no es cierto.

Líder de facto

La Fiscalía presentó extractos de discursos de Humala, declaraciones de dirigentes del partido, flyers y entrevistas para acreditar que el etnocacerista es en la práctica el líder de A.N.T.A.U.R.O.

Por ejemplo, en una entrevista con el comunicador Carlos Orozco de agosto de 2023, Humala afirma que él tiene el liderazgo del partido y reconoce que promovió la inscripción de la organización política desde la cárcel. “Yo construí el partido desde la prisión”, declaró el etnocacerista.

En ese mismo sentido fue una declaración que dio a Willax en marzo de este año: “Soy el líder histórico, fundador. O sea, soy el padre de la criatura, pero no he firmado (…) digamos la partida de bautizo, pero el padre de la criatura soy yo (…), y mi opinión (…) es la guía de orientación ideológica del partido. (…) Ellos tranquilamente podrían decir: sabes que, nosotros tomamos las decisiones, pero es un partido que tiene un alto componente ideológico, y yo aparte de ser político, soy el que da la orientación ideológica de esta organización”.

Ello, sumado a mensajes en redes de dirigentes de A.N.T.A.U.R.O., hizo que los jueces supremos determinen que Humala “no es tan solo un militante”, sino que “posee el liderazgo del mismo, imponiendo su ideología”.

Fallo de la Suprema sobre la demanda de ilegalidad contra el partido A.N.T.A.U.R.O.

La Sala Suprema, además, sostiene que los dirigentes no han deslindado de las afirmaciones del líder etnocacerista a pesar de su “manifiesta colisión con los derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución”.

Por la boca muere el pez

Desde su pretensión de fusilar a los “presidelincuentes”, incluido su hermano Ollanta Humala, hasta atentar contra la comunidad LGBT y los extranjeros. Las “propuestas” de Antauro Humala han sido constantes a través de los años y ratificadas en cada oportunidad posible. Para la Sala Suprema, con estos mensajes “promueve y justifica atentados contra la vida e integridad de ciertas personas”.

El colegiado supremo también asevera que Humala hace apología a la violencia al “conmemorar” el aniversario del Andahuaylazo, levantamiento en el que fueron asesinados 4 policías y por el que fue condenado a 19 años de prisión.

Fallo de la Suprema sobre la demanda de ilegalidad contra el partido A.N.T.A.U.R.O.

“Queda acreditado que la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros viene realizando actividades contrarias a los principios democráticos, dirigidas a vulnerar las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón; contraviniendo los fines y objetivos de los partidos políticos”, se lee en la resolución.

Por ello, por primera vez en la historia, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró ilegal un partido político y, en consecuencia, ordenó la cancelación de la inscripción de A.N.T.A.U.R.O., el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de volver a reinscribirse en el ROP del JNE.

La Fiscalía también había requerido la inhabilitación de los dirigentes del partido; sin embargo, los jueces supremos declararon improcedente esta petición. Ello debido a que la Ley Orgánica de Elecciones no contempla la inhabilitación como una sanción a imponer por conducta antidemocrática.

La última carta

El partido A.N.T.A.U.R.O. puede apelar la decisión de primera instancia que lo declara ilegal. Esto con la esperanza de que otra Sala Suprema estime sus argumentos y revierta el fallo inicial. Hasta el cierre de este informe se desconoce qué sala haría de segunda instancia.