Vladimir Cerrón: abogada dice que aún no paga caución de S/20.000 porque “no tiene dinero”

El fiscal Rafael Vela sustentó —en audiencia de apelación— la insistencia del pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, quien es acusado de liderar la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro con el propósito de financiar el partido de Perú Libre durante campaña electoral.

Durante el debate, la representante de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Nacional de Justicia le preguntó a Claudette Chapman, abogada del exgobernador regional de Junín, si tenía conocimiento sobre el pago de S/20.000 que debía abonar su patrocinado como parte de la comparecencia con restricciones que se le impuso en primera instancia.

En respuesta, la abogada admitió que Vladimir Cerrón aún no realiza el pago. Sobre ello, destacó que su patrocinado “no tiene dinero”.

“ La va a pagar. Todavía no ha pagado la caución de 20.000 soles (…) Creo que aún no está vencido el plazo, pero lo que pasa es que mi patrocinado no tiene dinero. ¿De donde va a sacar 20.000 soles? Aclaro por qué no está pagando, no tiene ”, mencionó Claudette Chapman.

En consecuencia, el fiscal Rafael Vela replicó y dijo que la caución “es un plazo vencido de acuerdo al mandato judicial”.

Comparecencia a favor de Vladimir Cerrón

Como se sabe, el pasado 25 de noviembre, el juez John Pillaca emitió la resolución con comparecencias a favor de Cerrón y otorgó un plazo de 10 días hábiles para pagar una caución de 20.000 soles a favor del Estado.

En aquel entonces, el magistrado expuso que, si bien existe sospecha fuerte de que el líder de Perú Libre podría liderar una presunta organización criminal, el investigado cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral, situación que disminuye el peligro de fuga y de obstaculización en el marco de las investigaciones.