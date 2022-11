Dina Boluarte: “He tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial”

Renuncia. Dina Boluarte no pertenecerá al gabinete ministerial liderado por Betssy Chávez, quien entró en reemplazo de Aníbal Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este viernes 25 de noviembre.

Por medio de sus redes sociales, Boluarte confirmó que dejará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera en la que estuvo desde el 29 de julio del 2021.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda reflexión, no tengo duda de que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Seguidamente, Dina Boluarte aclaró que continuará como vicepresidenta del Perú en medio de la crisis política y los enfrentamientos entre Pedro Castillo y el Poder Legislativo.

“Agradezco la confianza brindada a mi trabajo y como vicepresidenta de la República continuaré en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos, especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz; respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido”, expresó la funcionaria.

Dina Boluarte renuncia al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Foto: Twitter/Dina Boluarte

Dina Boluarte enfrenta acusación constitucional

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso tiene pendiente votar el informe final de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presuntamente haber ejercido la presidencia del Club Departamental Apurímac mientras era titular del Midis.