“No es posible que suceda un gasto sin que yo lo conozca”, asegura funcionario de la DINI

El jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), general EP (r) Gustavo Bobbio Rosas, afirmó que los fondos que recibe la entidad son fiscalizados y que cumple con la rendición de cuentas contemplada por la ley .

Bobbio señaló que no es verdad que los dirigentes de Perú Libre, Vladimir Cerrón y Richard Rojas reciban mensualmente 40 mil soles de la DINI en su condición de “informantes”, como declaró un aspirante a colaborador eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. El funcionario de la DINI señaló que las normas permiten auditar y verificar los gastos de la institución.

“ Los fondos se fiscalizan porque hay boletas de gasto, boletas de pagos . Nosotros siempre estamos fiscalizados por un órgano de control institucional de la Contraloría, en la misma DINI. Dicho órgano siempre está fiscalizando nuestros fondos. Además, hay un comité que revisa todos esos gastos. Ese comité yo presido. No es posible que suceda un gasto sin que yo lo conozca ”, detalló el general Bobbio a La República.

El aspirante a colaborador eficaz incluso indicó que en la DINI Vladimir Cerrón era conocido como “Montaña” y que recibía un pago mensual por supuestamente proporcionar información de inteligencia. Además de entregarle una casa, la DINI le abonaba 20 mil soles para sus “gastos personales” y otros 20 mil soles para sus “gastos judiciales”.

Bobbio desestimó la versión porque carece de sustento. “ Eso lo rechazo de plano. No es cierto. Son declaraciones de alguien que está buscando reducir su pena disparando a todas partes para ver si algo le liga . Pero eso es un absurdo. No solo la Contraloría fiscaliza permanente los gastos de la DINI sino también la Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso”, dijo.

Pago a los informantes

Preguntado si la DINI contaba con fondos reservados para pagar informantes, manifestó: “Por supuesto, como siempre se ha dispuesto. Y también está fiscalizado”.

El jefe del Gabinete de Asesores de la DINI también confirmó la existencia de una oficina del organismo de inteligencia, en el espacio ocupado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en Palacio de Gobierno. Explicó que la dependencia se encarga a labores de enlace con otras entidades públicas que requieren de información. Precisó que sus integrantes no efectúan labores de inteligencia.

“Mucha gente piensa que estamos para corretear fugitivos o buscar narcotraficantes, pero no. La DINI tiene un Plan de Inteligencia Nacional que hace frente a 10 amenazas, como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, entre otros . No es que correteamos al terrorista. A mí me da información la policía y los organismos de inteligencia del Ejército, la Marina, la FAP. Y yo la proceso y digo, por ejemplo: ‘Hay una amenaza que va a iniciar el terrorismo islámico en tal región’. Eso es inteligencia estratégica para la seguridad de las personas y también para el desarrollo. Esa es la inteligencia estratégica que brindamos al presidente y al Consejo de Ministros para adopten acciones”, arguyó el general Bobbio.

“Esa oficina de la DINI (en la PCM) la fundó el expresidente Martín Vizcarra con una resolución. Pero solo era un cascarón vacío. No la implementó, no había nada. Entra en funcionamiento con nosotros (el gobierno del presidente Castillo). Ahí no se hace inteligencia, lo que hacemos es como un portal donde si se quiere saber de narcotráfico y las rutas para irse a Europa, la gente que está ahí puede proporcionar la información. O preguntarse ¿cuál es la amenaza que afecta la tala indiscriminada? Es información para el presidente y los ministros, nada más”, afirmó Bobbio.

En la oficina de la DINI laboran solo 4 personas, las que rinden cuentas de los gastos al mismo organismo de inteligencia.

“Esa oficina no genera gastos prácticamente”, apuntó Bobbio a La República.

Este año el presupuesto asignado para la DINI -organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)-, alcanzó los 70 millones de soles. Con esos fondos, además de cubrir las planillas, financia operaciones de inteligencia en función de los objetivos de la seguridad nacional. Y se abona los pagos a los informantes.

El factor shimabukuro

Gustavo Bobbio aseguró que el asesor del presidente, Henry Shimabukuru Guevara, no trabaja en la DINI.

“Lo conozco, pero eso no quiere decir que le dé plata ni nada. Shimabukuro es un conocido, no llega a la categoría de amigo, pero no lo considero una persona tenebrosa ”, dijo.

Preguntado Bobbio si Shimabukuro trabajaba para el presidente, respondió: “No sé cuál es su labor ni tengo por qué saberlo”.

Henry se encuentra bajo investigación fiscal por su presunta pertenencia al denominado “Asesores en la sombra”. Recientemente fue allanada su vivienda.