Dejaron de lado a oficiales de unidades especializadas en ascensos a general PNP

El ministro del Interior promovió a 20 coroneles de armas y 2 de servicios al grado de general de la Policía Nacional para la Promoción 2023. Entre los ascendidos, sin embargo, no figura ningún alto oficial que labora en unidades especializadas.

En efecto, en la relación no están los oficiales que en los últimos años han combatido y desarticulado a organizaciones criminales que se dedican al sicariato, extorsión, narcotráfico, trata de personas, corrupción y tráfico de terrenos.

A diferencia de otros años, los coroneles que alcanzaban el máximo grado provenían de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la Dirección Antidrogas (Dirandro), la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), la Dirección de Trata de Personas, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), la Dirección de Alta Tecnología (Divindat) y de la Dirección de Medio Ambiente.

Pero este año la Junta Selectora, presidida por el comandante general de la PNP, teniente general Raúl Alfaro Alvarado, decidió no elegir a ningún coronel de las unidades especializadas que aspiraba al grado de general.

Las resoluciones fueron publicadas ayer lunes 31 de octubre, en el diario oficial El Peruano, y llevan la firma del presidente Pedro Castillo y del ministro del Interior, Willy Huerta Olivas.

La propuesta para el ascenso al máximo grado de la Policía Nacional estuvo a cargo de la Junta Selectora, presidida por el comandante general de la PNP, teniente general Raúl Alfaro Alvarado.

Según fuentes del alto mando de la PNP, uno de los objetivos del proceso de este año fue promover una nueva generación de oficiales generales para fortalecer la institucionalidad. Por eso, fueron ascendidos 8 coroneles que pertenecen a la PNP, 6 de la ex Guardia Civil (ex Código 1); 5 de la ex Policía de Investigaciones (ex Código 2) y uno de la ex Guardia Republicana (ex Código 3). Además, 2 generales de servicios: un médico y un abogado.

Entre los coroneles que alcanzaron el grado de general son:

-El jefe de la División de Investigación de Robos de Vehículos, José Zavala Chumbiauca.

-El jefe del Escuadrón Verde, David Villanueva Yana.

-El jefe del Escuadrón de Emergencia, Javier Vela Arangoitia.

-El jefe de la Dirección de Carreteras, Ghino Malaspina Del Castillo.

-El jefe de la División de Delitos Económicos y Monetarios de la Policía Fiscal, Carlos Valer Cruces.

-El jefe de la Dirección de Asuntos Internacionales, Anthony Cortijo Salinas.

Siguen los coroneles Raúl Silva Olivera, Nilton Santos Villalta, Wilson Sánchez Sánchez, Mauricio Quiroga Camacho, Samuel Peralta Campos, Julio Mariño Ripa, Edgar Horna Moreno, Edison Hernández Moreno, Javier Gonzales Novoa Enrique Felipe Monroy, Richard Cano Pérez y Marlon Anticona Julca.

En la lista de ascendidos también aparece el asesor del ministro del Interior, Willy Huerta, coronel Benito Cabrera Quispe.

Además, los coroneles de servicio, el médico Moisés Rojas Arcos y el abogado Juan Serrano Herrera.

Por su parte, el exjefe de la Inspectoría General de la PNP, teniente general en retiro José Baella Malca, cuestionó la ausencia de los coroneles que laboran en unidades especializadas, no obstante que el comandante general Raúl Alfaro trabajó en estas.

“Tengo la percepción que el comandante general como ha sido número uno, ha decidido ascender también a los números uno de las promociones. No solo significa ser bueno académicamente, sino que debe tener experiencia en unidades especializadas”, indicó el general José Baella a La República.

“Por ejemplo, hay que pensar quién va a hacer el relevo del general Óscar Arriola de la Dircote, que está en su cuarto año y por su jerarquía pasará a comandar otra unidad. ¿Quién lo va a reemplazar? Tiene que ser un oficial con experiencia y que venga de abajo”, arguyó.

El exjefe de la Inspectoría General explicó que si bien es cierto los ascensos han sido transparentes este año, debió darse énfasis a la experiencia de los oficiales.

“La Policía elige a sus mejores cuadros, pero también se tiene que ver el futuro: ¿quiénes van a comandar las grandes unidades? No solo se necesita ser abogado, doctor y magíster, hay que tener la experiencia. Es decir, estar en la cancha”, resaltó el general Baella.