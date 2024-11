Congreso no logró votación para censurar al ministro de Economía

El Pleno del Congreso rechazó la moción de censura que se había presentado contra el ministro de Economía, José Arista, a quien se le cuestionaba por “su aparente falta de liderazgo y e idoneidad para el ejercicio del cargo”, según la sustentación que se hizo al inicio de la sesión.

Luego de un debate que duró casi dos horas, quienes promovían que Arista dé un paso al costado en el MEF no lograron su objetivo. Con 57 votos en contra, 41 a favor y 14 abstenciones la propuesta fue rechazada. Con ello, Arista se mantiene al frente al MEF.

Durante el debate algunos de los cuestionamientos que se le hicieron al ministro se centraron en su silencio ante las necesidades de los trabajadores estatales, las trabas que el MEF pone a las distintos proyectos que hay en regiones y que están paralizados, y el aval que ha dado a una empresa como Petroperú.

Kelly Portalatino, de Perú Libre, señaló en la sustentación de la moción que no hay una planificación presupuestal y que la pobreza se ha incrementado por segundo año consecutivo.

“Consideramos que (Arista) no viene cumpliendo sus funciones en la politica económica. Es un ministro divorciado de sus funciones. [...] No conoce la planificación y no tiene una proyección para ampliar la base de recaudación”, argumentó.

Otros legisladores como Susel Paredes, señalaron en el mismo sentido que antes la principal preocupación del MEF era defender la salud de las finanzas públicas, pero en los últimos años ya no lo está haciendo. También apuntó a que Arista permitió el apoyo financiero de 4 mil millones de soles a Petroperú y criticó su nula oposición a la reforma del sistema privado de pensiones que representa un riesgo fiscal significativo.

“Hoy la palabra del ministro de Economía no tiene peso en el Consejo de Ministros. No se mueve, no se hace respetar. Tanto así que el Consejo Fiscal ha tenido que pedir al gobierno que lo respalde. Es imposible sostener a un ministro que no tiene poder de decisión”, dijo.

En la orilla opuesta, legisladores como José Jerí, de Somos Perú, señalaron que no estaban de acuerdo con muchas de las políticas de Arista, pero no por ello su bancada iba a censurarlo. “Pronto debatiremos la Ley de Presupuesto 2025 y podemos llegar a consensos sobre muchos de los problemas que aquí estamos tratando”, expresó.

Además, llamó la atención acerca de que en unas pocas semanas tendremos en el Perú la reunión de la APEC ( Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) y que antes de ello se pretenda censurar al ministro es un despropósito porque atenta contra el objetivo de atraer inversiones.

Elvis Vergara, de Acción Popular, tuvo una posición singular pues hasta esta sesión respaldaba la censura al ministro, pero retiró su firma cuando esta empezó. Durante su intervención señaló que su bancada le daba un mes al ministro para que resolviera los problemas de su sector o nuevamente propondrían la censura.

“Está notificado. Tiene un mes para proponer soluciones”, señaló.

Antes de que empezara el debate en el Pleno, seis congresistas que habían firmado la moción de censura retiraron sus firmas. Primero lo hicieron Oscar Zea, Illich López y Nieves Limachi, y después los siguieron Elvis Vergara, Luis Aragón e Hilda Portero. Incluso se inició un debate para precisar si la sesión debía seguir o no.

Al respecto, el congresista Darwin Espinoza señaló que el hecho de que unos legisladores primero firmen y luego retiren su rúbrica era vergonzoso, y que se prestaba a suspicacias “lo que podrían estar negociando representantes de la PCM que vienen y se reúnen con congresistas”. La Mesa Directiva, dirigida por Eduardo Salhuana decidió que, a pesar de lo ocurrido, se debía continuar con el debate.

Algunos economistas han señalado que en un contexto en el que hemos crecido durante 5 meses, este intento de censura obedecería a una presión que tiene que ver con el Presupuesto 2025 que se va a discutir muy pronto.