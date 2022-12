Congreso: Gabinete Otárola pedirá el voto de confianza el martes 10 de enero ante el Pleno

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que el próximo martes 10 de enero acudirá junto a los integrantes del gabinete de Dina Boluarte a solicitar el voto de confianza ante el pleno del Congreso de la República. Este ya contaría con el apoyo de las principales fuerzas de derecha y de centro.

Tras asumir la PCM en reemplazo de Pedro Angulo Arana, Alberto Otárola anticipó que el pedido del voto de investidura ante el Pleno se realizaría entre el 6 y el 10 de enero. Así lo declaró tras reunirse con José Williams, titular de la Mesa Directiva del Parlamento.

Finalmente, desde el Legislativo se confirmó que la fecha elegida fue el 10 de enero: “El presidente del Congreso nos ha anunciado que va a ser el 10 de enero y el Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo hoy ha discutido los ejes centrales de esta solicitud de confianza que llevaremos al Congreso”, señaló Otárola.

PUEDES VER: Dina Boluarte no viajará a Brasil para la toma de mando del presidente Lula da Silva

Este día, el Gabinete Otárola presentaría ante la representación parlamentaria los principales ejes de acción que priorizará el gobierno de Dina Boluarte. Para ello se contempló hace énfasis en educación, lucha contra la corrupción y la necesidad de destrabar de proyectos de inversión para generar mayor confianza económica.

“A través del Congreso de la República el día 10 (de enero) vamos a informar al país en qué consisten estas medidas que van a favorecer el bolsillo de los más pobres directamente en los diversos proyectos de infraestructura, alimentación y combate a la pobreza”, sostuvo.

Dina Boluarte: “Gobierno de transición, pero no en piloto automático”

Este meircoles 28, la presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno, pese a tener la característica de ser transitorio hacia un adelanto de elecciones fijado para abril del 2024, no pasará los siguientes meses en piloto automático. Aseguró que después de ordenar la casa tomará medidas concretas en salud, educación, seguridad, agricultura y reactivación económica.

PUEDES VER: General que pagó coima para ascenso se acogió a colaboración eficaz

“Tenemos claro que el Estado no es del gobierno de turno, sino de todas y todos los peruanos. Pese a ser un periodo de transición, nuestro gobierno no estará en piloto automático. Será un gobierno de acción para no dejar las cosas como están”, dijo durante su intervención en la reunión con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.