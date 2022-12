Congreso dilata la aprobación del adelanto de elecciones generales

Al cierre de esta nota, el pleno del Congreso aún no votaba ningún proyecto de ley de adelanto de elecciones. Había dos alternativas formalmente presentadas: una para que los nuevos comicios sean en abril del 2023 y otra para el 2024.

Ayer, pese a que la ola de protestas seguía en el país, con miles de ciudadanos exigiendo que se vayan todos, el presidente del Congreso, José Williams, amplió la legislatura hasta el 31 de enero del próximo año. El objetivo es que se discutan hasta ese mes las iniciativas de adelanto de elecciones y otras reformas que acompañen ese proceso electoral.

El argumento de Williams es que este plazo es para “lograr un consenso que involucre a todos los grupos parlamentarios”. Lo cierto es que dentro de esas reformas está el retorno a la bicameralidad y la reelección congresal. Las bancadas de derecha, como el fujimorismo, se aferran a esta posibilidad.

A las 3 de la tarde asistió el ministro de Justicia, José Tello; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas; el jefe de la ONPE, Piero Corvetto; y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, para participar del debate del adelanto de elecciones en el Pleno.

PUEDES VER: Nueva ministra de Transportes tendrá que lidiar con mafia dejada por Castillo

El ministro Tello sustentó la propuesta del Ejecutivo de comicios para el 2024 y también la posibilidad de que sea en diciembre del 2023, como lo anunció ligeramente la presidenta Dina Boluarte el martes.

“Con un escenario del 2024, se podría tener reformas políticas; para el 2023 no se podría dar. La postura de nosotros es que hagamos caja de resonancia del sentir de la población”, refirió el titular del Minjus.

Luego tomó la palabra el presidente del JNE. Salas Arenas enfatizó que el riesgo de no cumplir, de manera estricta, con los plazos y etapas de un proceso electoral “es tener cualquier resultado y que este no sea aceptado. Entonces, todo este conjunto de fases integran el debido proceso electoral. No se puede recortar las frases a voluntad porque perjudicaríamos a un proceso electoral de calidad”, sostuvo.

Una de esas etapas son las elecciones primarias. En 2019, el Parlamento aprobó esa ley. Sin embargo, para las elecciones del 2020, 2021 y 2022, los congresistas modificaron, mediante disposiciones transitorias, las normas electorales para que esta reforma no se aplique de manera obligatoria en los partidos políticos y se evitó que la ciudadanía también defina su oferta electoral.

Por eso, el jefe de la ONPE, cuando le tocó participar, recalcó que, de adelantarse los comicios y aplicarse esta norma en toda su magnitud, habrá tres jornadas electorales: las elecciones primarias, abiertas y obligatorias en los partidos; la primera y la segunda vuelta.

La jefa del Reniec también fue enfática en los plazos. “El sistema electoral garantiza el proceso. Y ese proceso puede darse en cualquier momento, puede ser más grande o más pequeño. Pero ¿qué tipo de proceso queremos? ¿Queremos uno de calidad? ¿Queremos un proceso más pequeño? ¿Pero de calidad?”, cuestionó.

Luego tocó el turno de los congresistas. Ruth Luque, de Cambio Democrático, recordó que en el 2020 hubo elecciones congresales con un proceso electoral que había durado cuatro meses. El presidente del JNE le recalcó que esos comicios fueron complementarios y, por el tiempo, no se aplicaron las reformas aprobadas en 2019.

“Cuando se habló de cuatro meses no existía la paridad y la alternancia y no existían las elecciones primarias. Esas son cuestiones que hay que mantener. Aquí podemos hacer la elección en tres meses. Pero ¿qué calidad hay ahí? Los tiempos están hechos para resolver el problema electoral”, le respondió.

El jefe de la ONPE agregó en esa línea que las “primarias van a permitir que la ciudadanía tenga cercanía con las organizaciones políticas y tengamos una mejor representación”.

En medio del fervor, los congresistas fujimoristas Alejandro Aguinaga y Víctor Flores exigieron que también se vayan Salas y Corvetto.

Los legisladores Flavio Cruz y Alex Flores demandaron que el nuevo proceso electoral incluya la convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente.

Estrategia dilatoria

A las 6:30 de la tarde, los representantes de las entidades electorales se retiraron. Las parlamentarias Susel Paredes y Digna Calle pidieron que se voten las iniciativas, pero no obtuvieron respuesta.

En el Hemiciclo, el debate se volvió circular. Dos horas después de intervenciones, aún no había consenso. El presidente del Congreso pidió un minuto de silencio por las muertes registradas en regiones, pero no mostró ningún gesto de querer agilizar la votación de algún proyecto.

La discusión continuará hoy, pero no es seguro que se vote algún dictamen. Los voceros de la derecha y el fujimorismo han cerrado filas para posponer la deliberación.

Reacciones

Ruth Luque, congresista Cambio Democrático

“Esto es un problema político. En 2020 se organizó en cuatro meses ese proceso electoral (para elegir congresistas). No estamos en una situación de normalidad. Deberíamos hoy tomar una decisión”.

PUEDES VER: Pedro Castillo presentó acción de amparo en Juzgado de Chota para que se declare nula su vacancia

Luis Aragón, legislador Acción Popular

“Pediría que el presidente del JNE responda las preguntas. Yo he preguntado claramente, de acuerdo al cronograma electoral, ¿cuándo se llevarían las elecciones primarias, abiertas y obligatorias?”.

Hernando Guerra, parlamentario Fuerza Popular

“Cuando los invitamos a ver el adelanto de elecciones (a la Comisión de Constitución), no acudieron (los representantes del JNE y la ONPE). Me queda claro que no quieren comprometerse”.

Jorge Marticorena, congresista Perú Bicentenario

“La crisis es política y la solución tenemos que hacerla en el Congreso. Nos han dado dos plazos. Si nosotros vamos a dar una elección solo para la foto, eso no es responsable. El pueblo exige reforma”.

Boluarte emplazó al Congreso

Ayer la presidenta Dina Boluarte recalcó su propuesta de adelanto de elecciones. “Desde este espacio, invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo”, manifestó en Surco.

“Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, unidad y esperanza de un país que merece más de sus políticos. Por eso, atendiendo el reclamo de los ciudadanos, quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones”, recalcó.

El miércoles, Boluarte deslizó la posibilidad de adelantar los comicios para diciembre del 2023. No ha vuelto a referirse a esta alternativa.