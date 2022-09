María del Carmen Alva sobre reunión entre Issac Humala y Pedro Castillo: “Es realmente sospechoso”

Sospecha. Isaac Humala, padre de Antauro Humala, líder etnocacerista que salió del penal Ancón II en agosto tras permanecer más de 17 años, contó durante una entrevista con Epicentro TV que se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. Dicho encuentro ocurrió un día antes de que su hijo sea liberado tras la condena impuesta por el caso Andahuaylazo.

Al respecto, la congresista María del Carmen Alva, de Acción Popular, calificó el acercamiento de “sospechoso”, pues, a su parecer, el patriarca de los Humala no habría ido “a tomar café” con Castillo Terrones horas previas a la liberación de su hijo Antauro.

“Una reunión, un día antes de la salida de Antauro Humala, sí, es realmente sospechoso. No creo que haya ido a tomar cafecito o a jugar cartas, pero bueno solo ellos (Isaac Humala y Pedro Castillo) saben de lo que han conversado. No podemos decir nada más al respecto”, declaró la extitular del Parlamento a la prensa este miércoles.

Isaac Humala confirma reunión con Pedro Castillo

Horas antes, Isaac Humala afirmó que un emisario enviado por Pedro Castillo lo invitó a una reunió en Palacio de Gobierno. En ese sentido, recalcó que su visita al recinto presidencial no estaba programada ya que no fue incluida en una agenda previa.

“ Bueno sí (me reuní con Pedro Castillo). Creo que un día antes me invitaron. (En total, fueron) 10 minutos, un saludo . Al despedirnos, me dijo: ‘Saludos a Antauro’. No lo solicité yo, ya pensando dije: ‘Él algo ha hecho apoyando la salida, pero puede ser. Es simbólico’. Yo no había solicitado, no había ningún punto en concreto a tratar”, expresó Humala en Epicentro TV.

Isaac Humala, padre de Antauro y del expresidente Ollanta Humala, respalda la candidatura anunciada por el primero de sus hijos luego de que este saliera de prisión luego de 17 años, 7 meses y 14 días.

Antauro Humala: AP rechazó que Isaac Humala compare a su hijo con Fernando Belaúnde

Durante una entrevista en Exitosa, Isaac Humala comparó a su hijo Antauro con el expresidente de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry, y resaltó que ambos salieron de la cárcel. “Ahora que sale es más o menos como (Fernando) Belaúnde. Donde va, convoca gente. Por algo será (…). En este momento, no encuentro quién sería equiparable a él en valor”, mencionó.

Esta declaración fue rechazada por la bancada de Acción Popular, que emitió un comunicado para asegurar que las “circunstancias y acciones” por las que ambos estuvieron en prisión fueron “radicalmente distintas”.

“(Fernando) Belaúnde fue recluido por razones políticas al liderar una marcha pacífica, sin armas y sin derramar una gota de sangre; a diferencia del funesto Andahuaylazo liderado por Antauro Humala, que cegó la vida de cuatro policías”, expresó el grupo parlamentario.