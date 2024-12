A pesar de lo revelado por Otárola, sigue el blindaje del Congreso a Boluarte

Ante la confirmación por parte del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tuvo una intervención quirúrgica en junio del año pasado, ha vuelto a ponerse en el debate público si esto constituye o no una causal de vacancia por ausentarse del cargo sin dar cuenta al Congreso.

Susel Paredes, promotora desde hace más de un mes de una moción de vacancia presidencial, afirmó: “Se confirma el abandono del cargo de Boluarte. Ocurrió en junio de 2023. Esa es una causal clara. ¿Van a seguir sin firmar mis colegas?

Paredes hizo referencia a que, hasta el momento, la iniciativa solo cuenta con 14 firmas.

Han suscrito, aparte de la propia Paredes, sus colegas de bancada Edgard Reymundo, Sigrid Bazán, Ruth Luque e Isabel Cortez. Además, lo han hecho Hamlet Echeverría, Víctor Cutipa y Guillermo Bermejo (Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo), Jaime Quito, Alfredo Pariona y Silvana Robles (Bancada Socialista), Carlos Zeballos (Podemos Perú) y Margot Palacios (no agrupada).

Para que esta moción pueda ser presentada de manera oficial necesita, como mínimo, las firmas del 20% del número legal de congresistas, que equivale a 26. Si se llegara a esa cantidad, se dará cuenta de la moción al Pleno y se procederá a decidir si es admitida a debate. Para que eso ocurra, el requisito es el voto favorable de no menos del 40% de los parlamentarios hábiles: 53. Finalmente, una moción de vacancia presidencial será aprobada si consigue el respaldo de no menos de los dos tercios del número legal de legisladores: 87.

“Es grave”

Para el abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Heber Joel Campos, lo declarado por Otárola es grave porque confirma que la mandataria se sometió a una intervención quirúrgica que no fue comunicada oficialmente ni al Congreso ni al país, tal como correspondía.

Explicó que, según la Constitución, si la presidenta incurre en una incapacidad temporal, tal como una operación, debe ponerla en conocimiento del Poder Legislativo para que mediante la figura de la suspensión temporal del cargo –artículo 114- pueda activar la regla de sucesión prevista –artículo 115-.

Dijo que la sucesión no se activa solo cuando se presenta la incapacidad permanente de la presidenta, sino, además, cuando se presenta una incapacidad temporal.

“Lo que no puede suceder, según los artículos antes mencionados, es que se genere un vacío de poder. Quien decide si dicha incapacidad amerita la suspensión temporal o no es el Congreso, no el Gobierno. Por eso constituye una infracción constitucional que no se haya comunicado este hecho con la anticipación debida”, consideró Campos.

Sobre si lo revelado sería motivo de una vacancia o no, Campos sostuvo que el Congreso podría proceder en ese sentido, siempre y cuando cuente con información fidedigna al respecto.

“Estamos ante un hecho grave que requiere, al menos, de una mínima corroboración. Y, sobre todo, requiere de consenso y voluntad política. El Tribunal Constitucional sostuvo hace poco que la vacancia es una suerte de juicio político exprés. El criterio es sin duda discutible en términos constitucionales, pero genera un antecedente que validaría esa medida”, advirtió el especialista. Para el también abogado constitucionalista, Omar Cairo, lo narrado por Otárola sería en cambio causal de un juicio político.

Desde Fuerza Popular –con 21 escaños- no parece haber interés en sacar a Boluarte. Patricia Juárez declaró que no existe motivo para impulsar una vacancia y que se hace una tormenta en un vaso de agua.

Adrianzén: “no hubo abandono”

El premier, Gustavo Adrianzén, señaló que la presidenta, Dina Boluarte, “siempre se ha mantenido al frente del Ejecutivo y siempre ha dirigido los destinos de la Nación, nunca ha abandonado sus funciones y mucho menos ha dejado en nadie la responsabilidad del Estado”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), anunció que se evaluará solicitar facultades para investigar a Boluarte por presunto abandono del cargo.